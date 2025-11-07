¿Quién es Einat Kranz? La embajadora de Israel en México que fue objetivo de un atentado

Una grave trama de terrorismo internacional fue revelada este viernes 7 de noviembre de 2025, colocando a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, en el centro de un complot de asesinato, confirmado por la propia embajada.

Horas antes, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos acusaron a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de planear un atentado para asesinar a la diplomática en territorio mexicano, según informó la Agencia Reuters.

La noticia, que ha generado una fuerte reacción internacional, la confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. A través de un comunicado oficial, el gobierno israelí señaló que la seguridad mexicana fue clave para "frustrar" y "neutralizar" esta red terrorista dirigida por Irán.

El complot, que según los informes habría comenzado a gestarse a finales de 2024, fue desarticulado durante el verano de 2025. Las autoridades han sido claras en que la amenaza "fue contenida" y "no representa una amenaza actual" para la embajadora.

¿Quién es Einat Kranz? La embajadora de Israel en México, objetivo de un atentado

Einat Kranz Neiger es una diplomática de carrera con una trayectoria de casi 30 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Asumió su cargo actual como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Israel en México en agosto de 2023, cuando presentó sus cartas credenciales al gobierno mexicano.

Su perfil académico incluye una licenciatura en Psicología y Filosofía, así como una maestría en Ciencias de la Comunicación, ambas obtenidas en la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén. Esta sólida formación ha complementado su larga carrera en el servicio exterior israelí.

Kranz Neiger, con pasado en México como funcionaria de Israel

Esta no es la primera vez que Kranz Neiger sirve en territorio mexicano. Su profundo conocimiento de la región se consolidó durante su primera misión en el país, donde fungió como Portavoz de la Embajada de Israel en México entre 1996 y 2000. Esta experiencia previa le ha dado una perspectiva única sobre las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Además de sus misiones en México, la embajadora también ocupó el cargo de Jefa de Misión Adjunta en la Embajada de Israel en España, de 2008 a 2011.

Estados Unidos reveló que Irán llevó a cabo una operación para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neig (@EinatKranz) a finales del año pasado pic.twitter.com/BG67gJxAZd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 7, 2025

Dentro de la Cancillería en Jerusalén, sus responsabilidades han sido de alto nivel, destacando su labor como Directora del Departamento de México, América Central y el Caribe, lo que subraya su rol como una de las principales expertas de Israel en la política de la región.

Antes de asumir su actual embajada, Einat Kranz Neiger demostró un fuerte compromiso con las políticas de igualdad. Fungió como Directora Adjunta de la División de América Latina y el Caribe en el ministerio y, simultáneamente, ocupó el puesto de Directora Ejecutiva de Igualdad de Género y Asesora Especial en Empoderamiento de la Mujer.

