¿Te toca dejar el coche? Esto dice el Hoy No Circula para este 7 de noviembre en CDMX y Edomex

Si planeas salir en auto este viernes 7 de noviembre de 2025, toma precauciones, porque el programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México y el Estado de México desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

El programa busca reducir los niveles de contaminación y mejorar la movilidad en el Valle de México, por lo que aplica a miles de conductores diariamente. A continuación te explicamos qué autos descansan este viernes y en qué zonas aplica la medida.

Vehículos que no circulan este viernes 7 de noviembre

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes no pueden circular los autos con:



Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1 y 2

Es importante recordar que los autos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos, sí pueden circular sin restricciones.

Si tu vehículo entra en el programa, no podrás circular de 5:00 a 22:00 horas dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

La restricción vehicular no solo aplica en la capital, sino también en 18 municipios del Estado de México, que forman parte de la Megalópolis. Estos son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Si resides o transitas por alguno de estos municipios, debes respetar las restricciones para evitar multas que pueden superar los 3 mil pesos.

Consejos para evitar sanciones:



Revisa tu holograma y terminación de placa antes de salir.

Si tienes prisa, usa transporte público o apps de movilidad.

Evita circular en zonas con verificentros, donde los operativos son más frecuentes.

Recuerda que las multas por incumplir el Hoy No Circula pueden ir de los 20 a 30 UMAs, equivalentes a más de 2 mil pesos.

¿Por qué es importante respetar el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula no solo busca mejorar la movilidad, sino también disminuir la contaminación del aire, uno de los principales problemas ambientales de la Zona Metropolitana. Respetarlo ayuda a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, especialmente en días con altos niveles de ozono.