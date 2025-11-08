Aseguran animales y droga en un inmueble de la GAM; mujer de 87 años vivía en el lugar

Un operativo policial en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México ha dejado al descubierto una red de narcotráfico y tráfico de especies protegidas. Autoridades aseguran más de 30 kilos de droga y rescataron diversos animales exóticos en condiciones irregulares.

Rescatan varios animales exóticos durante cateo en GAM

Durante un cateo realizado en un domicilio en la GAM, autoridades capitalinas aseguraron más de 30 kilogramos de marihuana y diversas especies de animales protegidos, que se encontraban en condiciones irregulares, entre ellos:



Tucanes esmeralda

Una víbora de cascabel

Un loro de corona blanca

Lagartijas espinosas

Una boa constrictora

En @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo de las instancias del @GabSeguridadMX, ejecutaron una orden de cateo, donde aseguraron 17 bolsas con un material sintético, y 30 kilogramos y 124 dosis de presunta marihuana.



Además, personal de la Brigada de Vigilancia… pic.twitter.com/EGEd13WbVY — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 7, 2025

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle José Rolón, en la colonia El Tepetatal, como parte de las acciones de investigación contra un grupo delictivo que presuntamente opera en el norte de la Ciudad de México.

Sin embargo, durante la intervención policiaca en el domicilio en El Tepetatal, no se registraron personas detenidas.

Encuentran a mujer de 87 años dentro de la vivienda asegurada

En el lugar se encontraba una mujer de 87 años de edad, quien fue resguardada por una de sus hermanas mientras se realizaban las diligencias.

Ante los hechos, las autoridades informaron que los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde recibirán atención veterinaria y permanecerán bajo resguardo.

Mientras que la droga decomisada fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente para iniciar las investigaciones y determinar la procedencia del narcótico, así como posibles vínculos con organizaciones criminales.

El inmueble quedó asegurado y sellado por las autoridades, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Cárteles mexicanos pagan con animales exóticos

Los cárteles mexicanos, liderados por el Cártel de Sinaloa, han establecido una "alianza letal" con mafias chinas, implementando un sistema de trueque para eludir a las autoridades de Estados Unidos, ya que intercambian animales exóticos y especies endémicas de México por los precursores químicos necesarios para producir fentanilo.

Esta revelación fue profundizada por la Doctora Vanda Felbab-Brown, una reconocida experta estadounidense en crimen organizado, quien describió este método como una forma "muy imaginativa" de operar que anula los controles de lavado de dinero y representa una "amenaza fundamental para la sociedad y el estado mexicano".