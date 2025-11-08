Un vehículo fue robado a un joven de 24 años en la Ciudad de México (CDMX), pero después se enteró de que alguien lo estaba revendiendo en una página de ventas en una plataforma digital.

En un intento por recuperar su unidad, le tendió una trampa al vendedor y lo contactó para acordar la compra, pero pidió ayuda a la policía y el sujeto con el que acordó la compraventa fue detenido.

Vendedor de vehículo robado en CDMX es descubierto y detenido

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este viernes 7 de noviembre de 2025 que detuvo a un hombre que, al parecer, intentó vender un vehículo con reporte de robo, en calles de la alcaldía Coyoacán.

¿Cómo fue la captura del probable implicado? Oficiales que patrullaban en el cruce de las calles Ixtlixóchitl y Teponaxtli, en la colonia Del Valle, fueron solicitados por la víctima, quien les informó que vio en venta su motocicleta, que fue robada días antes, en una plataforma digital.

Les dijo que acordó reunirse con el vendedor en calles de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, por lo cual, los oficiales le brindaron auxilio y al confirmar los datos de la motocicleta, interceptaron al posible responsable.

A petición del afectado, los oficiales detuvieron al sujeto de 24 años de edad y, junto con el vehículo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Recomendaciones para la compraventa de vehículos en internet

La compraventa de un automóvil usado o nuevo a través de redes sociales se ha vuelto una puerta para que delincuentes se aprovechen de las personas que están interesadas en adquirir algún vehículo.

Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía de la CDMX, ha reconocido que se han detectado que personas han sido víctimas de robo o fraude al momento de comprar un automóvil que vieron anunciado por internet.

La SSC de la CDMX emitió recomendaciones de lo que debes y no hacer ante la compraventa de un automóvil que desees adquirir, entre ellas, está: