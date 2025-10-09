VIDEO: ¡Impresionante! Embarazada de 7 meses corre 10K en 40 minutos

Una mujer embarazada de 7 meses corre 10 kilómetros; la atleta Joselyn Brea en una carrera ha capturado la atención global, demostrando que la gestación embarazo no es un impedimento para el deporte de alto rendimiento.

Con siete meses de gestación, la corredora hispano-venezolana completó los 10 kilómetros manteniendo un impresionante ritmo de cuatro minutos por km. Este logro, que para muchos deportistas resulta extremadamente difícil incluso sin estar embarazadas, pareció una misión “imposible” que Brea superó con notable facilidad.

VIDEO: Joselyn Brea, embarazada, completó 10KM con un impresionante ritmo de cuatro minutos por kilómetro

Las imágenes de Brea cruzando la meta del evento con su avanzado embarazo se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales. La atleta, que es una figura olímpica y alcanzó la final de los cinco mil metros en los Juegos de París 2024, sorprendió al público no solo por el tiempo que consiguió, sino también por la aparente sencillez con la que recorrió el circuito, a pesar de llevar una nueva vida en su vientre.

Joselyn Daniely Brea Abreu, especializada en duatlón y atletismo, usó su participación en la carrera como prueba de que mantenerse activa y hacer ejercicio durante la gestación no representa un riesgo ni para la madre ni para el bebé, siempre y cuando se haga de manera adecuada y con el visto bueno médico. La deportista comentó que esta carrera es su favorita y que su organismo respondió perfectamente al esfuerzo, asegurando que su hijo también disfrutó los diez kilómetros de recorrido.

La trayectoria de Brea es digna de admirar, pues comenzó su carrera deportiva en el ciclismo durante la adolescencia, lo que la llevó al duatlón. En esta disciplina cosechó dos medallas de oro en los Campeonatos Mundiales de 2021 y 2022. Más adelante, incursionó en el triatlón en su búsqueda por la clasificación olímpica, pero fue en el atletismo donde alcanzó sus mayores logros.

El ejercicio durante el embarazo es seguro con supervisión médica y precaución

Expertos en salud deportiva afirman que correr durante el embarazo, o running en la gestación, es seguro si se hace con precaución. Es crucial evitar el sobreesfuerzo, adaptar la práctica a cada etapa del desarrollo del embarazo y, primordialmente, seguir siempre las indicaciones de un especialista.

La recomendación es detener la actividad física si se experimenta dolor en el abdomen, espalda, suelo pélvico o cualquier otra zona, o si la deportista simplemente se siente incómoda. En tales casos, se sugiere cambiar la carrera por una caminata o buscar deportes alternativos según sea necesario. El desempeño de Joselyn Brea resalta la importancia de la actividad física, siempre bajo un enfoque responsable y seguro.

