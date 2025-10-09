VIDEO: Fuga de gas en una pipa en Polanco desata operativo de emergencia

Una fuga de gas proveniente de una pipa ha movilizado a los equipos de auxilio de la capital, generando una contingencia vial en la exclusiva colonia Polanco. El incidente fue reportado este jueves 9 de octubre de 2025, cerca de la una y media de la tarde, atrayendo la atención de los servicios de protección civil en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fuga de gas en Polanco moviliza equipos de auxilio y genera contingencia vial

La situación de peligro se localizó en la convergencia de la Avenida Homero y la calle Emerson, específicamente dentro de la Quinta Sección de Polanco. La noticia fue confirmada por el Centro de Coordinación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, que alertó a la población sobre la inusual emergencia vespertina.

⚠️ Servicios de emergencia laboran por fuga de gas sobre Av. Homero y Emerson, colonia Polanco V Sección, @AlcaldiaMHmx.



🔀 Alternativa vial: Av. Ejército Nacional Mexicano.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/Pk4awlxahK — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 9, 2025

Ante el riesgo inminente, diversas corporaciones oficiales desplegaron un operativo de seguridad. El personal especializado en la gestión de escapes de gas se hizo presente para contener el derrame, trabajando en conjunto con vehículos de apoyo para resguardar el área. El principal objetivo de la rápida intervención fue asegurar la tranquilidad de los habitantes y de quienes circulan por el perímetro afectado.

Como parte de los protocolos establecidos, las autoridades establecieron, de inmediato, rutas de desvío para el flujo vehicular. Para mitigar el embotellamiento y facilitar el tránsito en la zona, se designó la Avenida Ejército Nacional Mexicano como el camino recomendado para los conductores.

No se conocen aún las consecuencias del escape ni las causas de la fuga de gas

Hasta el momento de la emisión de este reporte, las fuentes oficiales no han compartido detalles acerca de las posibles consecuencias que el escape de gas pudo haber generado en inmuebles, establecimientos comerciales o en la población circundante.

De igual forma, no se han revelado datos sobre qué originó el fallo en el vehículo de transporte de combustible ni las condiciones que desencadenaron la peligrosa situación en esta transitada área de la capital.

