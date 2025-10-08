Huracán “Priscilla” sigue azotando el Pacífico y provocará lluvias intensas en más de la mitad del país

El huracán “Priscilla” se mantiene en categoría dos y también permanece la alerta en varios estados del país. Durante esta noche y madrugada, sus bandas nubosas generarán lluvias torrenciales y rachas de viento que podrían superar los 100 km/h, afectando principalmente a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que las lluvias más fuertes caigan en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, y el norte y centro de Nayarit. Además, el oleaje podría alcanzar entre 5.5 y 6.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas costeras y puertos.

En Sinaloa, Nayarit y Jalisco, se prevén vientos de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 4 metros, mientras que Colima experimentará ráfagas más moderadas de 30 a 50 km/h y oleaje de entre 2 y 3 metros.

Lluvias fuertes en el sureste y centro del país

Además del huracán “Priscilla”, otras zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico —una en el Pacífico, frente a las costas de Chiapas, y otra en la Bahía de Campeche—, combinadas con una vaguada monzónica, provocarán lluvias torrenciales en gran parte del país.

Se prevén precipitaciones intensas en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que estados como Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán y Guerrero tendrán lluvias muy fuertes.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían generar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, además de descargas eléctricas y caída de granizo.

🚩Boletín #SIATCT no. 07 🚩#Huracán cat. 2🌀 #Priscilla



Sus bandas nubosas mantendrá lluvias fuertes a puntuales intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país, así como en Sinaloa y BCS.



🟩 #AlertaVerde | Peligro Bajo:



𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔́𝗡𝗗𝗢𝗦𝗘… pic.twitter.com/eb3bSYwRVu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 8, 2025

Clima este miércoles 8 de octubre: lluvias torrenciales y oleaje elevado

Para el miércoles 8 de octubre de 2025, el huracán “Priscilla” se desplazará hacia el oeste de Baja California Sur, manteniendo lluvias muy fuertes y oleaje de hasta seis metros.

También se esperan lluvias torrenciales en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras que en Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas y Tabasco las lluvias serán muy fuertes a intensas.

El norte y el occidente del país no quedarán exentos: Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes registrarán chubascos con descargas eléctricas y viento fuerte.

El #Huracán 🌀 #Priscilla y otros sistemas generarán #Lluvias intensas, #Vientos fuertes y #Oleaje elevado en varias regiones del país durante los próximos días.



⚠️ Te pedimos atender las recomendaciones de protección civil en tu localidad y consultar los pronósticos del tiempo… pic.twitter.com/zc7lJbpbY0 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2025

Las temperaturas seguirán altas en el noroeste, con hasta 45 °C en Sonora y 40 °C en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Clima en la CDMX y Estado de México

En el Valle de México se espera cielo nublado durante todo el día. La mañana será fresca, con bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde se pronostican lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de truenos y posibles granizadas.

La temperatura en la CDMX oscilará entre 13 y 20 °C, mientras que en Toluca se espera una mínima de 9 °C y máxima de 18 °C. El viento soplará del norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h durante las tormentas.