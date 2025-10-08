¿Cómo registrarse para la Beca Benito Juárez 2025? Guía paso a paso

El registro para la Beca Benito Juárez 2025 estará abierto hasta el próximo 15 de octubre 2025, por lo que las y los estudiantes de nuevo ingreso al nivel superior podrán inscribirse al programa y recibir el apoyo de 1,900 pesos, pero ¿cómo me registro?

Requisitos clave para la Beca Benito Juárez 2025

¿Cumples con todos? Te compartimos la lista de requisitos indispensables para poder realizar la inscripción a la Beca Benito Juárez.



CURP del estudiante

Clave de Centro de Trabajo ( CCT ) de la escuela donde cursan sus estudios

) de la escuela donde cursan sus estudios Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses

Si el estudiante es menor de edad, se le solicitarán los datos de la madre, padre o tutor, junto con su CURP, número de celular e identificación oficial digitalizada, puede ser INE, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir.

¿Cómo registrase para la Beca Benito Juárez 2025?

Si estás interesada o interesado en inscribirte a la Beca Benito Juárez, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:



Ingresa a www.becabenitojuarez.gob.mx

Inicia sesión con llaveMX

Da clic en “Comenzar registro”

Ingresa la Clave del Centro de Trabajo, la CCT de tu escuela

de tu escuela Agrega los datos del lugar en donde vives, junto con tu comprobante de domicilio.

Registrar los datos del estudiante y, si aplica, del tutor.

Subir los documentos solicitados en formato digital.

Descargar y guardar el comprobante de registro.

Esperar la validación de la información por parte de la SEP.

Recuerda que los archivos deben estar guardados en formato PDF, JPG y PNG, con un tamaño máximo a 3MB.

Una vez concluido el registro, la plataforma guardara tus datos y se te enviara la información necesaria en los próximos días.

¿De cuánto es el apoyo económico de la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el apoyo consiste en un depósito bimestral de 1,900 pesos, que se entrega directamente al beneficiario mediante una tarjeta bancaria personalizada. La finalidad de este estímulo es evitar la deserción escolar y fortalecer la continuidad académica de las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad.