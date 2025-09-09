Empiezan las lluvias en CDMX: toma nota ante las afectaciones y alertas activas en las alcaldías
Lluvias en CDMX: alertas activas en varias alcaldías. Infórmate sobre posibles afectaciones y toma precauciones para mantenerte seguro hoy.
Las lluvias en la Ciudad de México (CDMX) no dan tregua, ya que empezaron a activar las alertas por chubascos en varias alcaldías, hoy 8 de septiembre 2025, no salgas si tu paraguas ni tus botas.
Conoce cuáles son las vialidades afectadas por la presencia de lluvias en toda la capital del país.
EN VIVO
Activan la alerta amarilla
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 8 de septiembre 2025 en las demarcaciones de:
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Iztacalco
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Iztapalapa
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 08/09/2025 en las demarcaciones de @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace, @TlalpanAl, @A_VCarranza y… pic.twitter.com/vaDfMjkXo1— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 8, 2025
Lluvias al sur
Considere precipitación pluvial en el Sur de la Ciudad de México, evite accidentes, conduzca con precaución.