Protesta en Florida: Más de 30 arrestados por bloquear centro de detención de inmigrantes

Más de 30 personas fueron detenidas en Florida después de bloquear el acceso al Centro de Detención de Inmigrantes de Krome, esto como modo de protesta por los arrestos del ICE.

Los manifestantes participaban en una acción directa denominada "ICE Secuestró a Mi Vecino". El objetivo era impedir la entrada y salida de vehículos, interrumpiendo las operaciones del centro para llamar la atención sobre las condiciones en las que están siendo tratados los inmigrantes en los Estados Unidos.

La protesta orquestada por la organización "Sunrise Movement" buscaba el cierre del centro y la liberación de los detenidos.

Manifestaciones a favor de inmigrantes

La protesta en Florida forma parte de una oleada de manifestaciones y acciones civiles en Estados Unidos en rechazo a las políticas migratorias de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y las tácticas de ICE.

Los activistas denunciaron el trato a los inmigrantes en el centro de Krome, asegurando que las condiciones de detención son inhumanas y violatorias de los derechos humanos.

Estos grupos han intensificado su presión pública pidiendo un trato más humano y vías legales para la estancia de los inmigrantes en el país.

Inmigrantes tienen miedo del ICE

Una de las principales quejas de los manifestantes gira en torno al clima de miedo que se ha instalado en las comunidades inmigrantes.

Las tácticas de control migratorio y las redadas sorpresivas de ICE han provocado que muchas familias vivan con la constante amenaza de la separación.

El nombre de la protesta, "ICE Secuestró a Mi Vecino", refleja la percepción de que las detenciones son indiscriminadas y destructivas para el tejido social de las comunidades.

Qué es el Centro de Detención de Inmigrantes de Chrome, Florida

El Centro de Detención de Inmigrantes de Krome en Florida es una instalación operada por una entidad privada bajo contrato con el gobierno federal, sirviendo como lugar de retención para inmigrantes que esperan sus procesos de deportación o asilo.

Estos centros han sido objeto de críticas recurrentes por las condiciones de higiene, atención médica y el aislamiento de los detenidos.

Los activistas no solo denuncian las condiciones en las que están detenidos los inmigrantes, sino también las tácticas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración del presidente Donald Trump se volvieron particularmente agresivas y de tolerancia cero.