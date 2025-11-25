Iba a ser cremada y despertó: Esto le pasó a una mujer de 65 años en Tailandia

Una mujer en Tailandia impactó al personal de un templo, ya que ella estaba a punto de ser cremada, pero comenzó a moverse dentro de su ataúd.

Ella había sido llevada a un templo budista de Wat Rat Prakhong Tham ubicado a las afueras de Bangkok. La mujer de 65 años de edad había sido trasladada por su hermano desde la provincia de Phitsanulok, pero el personal del templo escuchó un golpe desde dentro del féretro.

Viajó 500 km para donar órganos y despertó al llegar al templo budista

El hermano de la mujer aseguró que ella había estado postrada en cama por dos años, cuando su salud decayó y dejó de responder, por lo cual dejó de respirar dos días antes. Tras ello, el hermano la puso en el interior de un ataúd y recorrió 500 kilómetros a un hospital de Bangkok, con la intención de donar los órganos, ya que ella había expresado su deseo en ese sentido.

¿Por qué el hospital rechazó la donación de órganos del hermano de la mujer?

Sin embargo, el hospital rechazó la oferta del hermano debido a que no existía un certificado de defunción. Según el gerente del templo, Pairat Soodthoop, mientras explicaban el tema de los documentos, pudieron escuchar los golpes desde el ataúd.

Al abrirlo, confirmaron que la mujer aún respiraba y, tras evaluarla, la remitieron al hospital donde le están brindando atención médica.

Otros casos similares

Esta no es la primera vez que pasa un caso similar. En Ecuador, en el año 2023, una mujer de 76 años había sido declarada muerta en un hospital y despertó cuando estaba en pleno velorio.

Después de que notaron que tenía signos beatles, los familiares de Bella Montoya la trasladaron a un hospital, La mujer estuvo internada por otros siete días, hasta que los médicos la declararon sin vida. Esa semana, Montoya estuvo en condiciones críticas y sufrió un evento cerebrovascular isquémico, aseguró entonces el Ministerio de Salud Pública de Ecuador.

