“Ridícula patraña": así reaccionó Maduro por designación de Cártel de los Soles

Venezuela emitió un comunicado oficial rechazando de manera enérgica la decisión de Estados Unidos (EU) de clasificar al llamado "Cártel de los Soles" como una organización terrorista extranjera.

El documento expresa que el gobierno venezolano no perderá "parte de su valioso tiempo de gobernar" en responder a lo que califica de "infamias y calumnias", pero insistió en que esta nueva "agresión" seguirá el camino del fracaso de las anteriores.

Comunicado| Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva patraña del Secretario del Departamento de Estado de EE UU que designa como Organización Terrorista al inexistente Cartel de los Soles.

Venezuela declara al "Cártel de los Soles" como "invento de Marco Rubio"

El régimen de Nicolás Maduro atacó directamente al Secretario del Departamento de Estado de EU, Marco Rubio, asegurando que la designación es una invención personal suya.

El comunicado describe la acción como una "nueva y ridícula patraña" que busca reeditar una "infame y vil mentira" con fines políticos. Venezuela afirma que el "Cártel de los Soles" no existe y que la narrativa se enmarca en un "clásico formato estadounidense de cambio de régimen".

Qué está pasando entre Venezuela y Estados Unidos

La designación es el último capítulo de una larga y tensa confrontación diplomática entre Washington y Caracas. Estados Unidos ha presionado por la salida de Nicolás Maduro, imponiendo sanciones y reconociendo a líderes opositores.

El gobierno venezolano sostiene que la designación del cártel es una excusa para justificar una intervención militar "ilegítima e ilegal" bajo la fachada de un combate al narcotráfico. Caracas ha instado a Washington a rectificar su "errática política de agresiones y amenazas", argumentando que solo afecta el desarrollo de los pueblos del Caribe y no contribuye a una lucha genuina contra el tráfico ilícito de drogas.

🚨ÚLTIMA HORA 🚨 La Secretaria de Prensa de EE.UU. Karoline Leavitt @PressSec: "Vemos que el régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente Trump ha estado muy satisfecho con los exitosos ataques contra narcoterroristas que trafican ilegalmente con drogas hacia los Estados…

Qué significa que EU declare al "Cártel de los Soles" como organización terrorista

La designación de un grupo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por parte de EU tiene consecuencias políticas y legales significativas.

Permite a EU justificar cualquier ataque o acción que busque "combatir el terrorismo" o desestabilizar al grupo, incluso si esa acción se realiza en el extranjero.

Impone severas sanciones financieras contra cualquier persona o entidad que apoye materialmente al grupo, aislando a sus miembros del sistema financiero internacional.

Niega la entrada a EU a los miembros del grupo y a cualquier persona que lo apoye o sea cómplice de sus actos.

En el contexto venezolano, esta designación refuerza la acusación de Washington de que el régimen está directamente involucrado en actividades de narcotráfico y terrorismo, aumentando la presión para un cambio de liderazgo.