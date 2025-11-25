Impactante VIDEO: poderoso incendio en almacén moviliza a servicios de emergencia en Londres

Un gigantesco incendio que consume un almacén del distrito de Southall, en el oeste de Londres, movilizó a más de 100 bomberos y decenas de vehículos de emergencia mientras las llamas y la intensa columna de humo negro se erigen ante la mirada de vecinos de la ciudad.

Conforme a reportes de la London Fire Brigade (LFB), este siniestro se registró durante el mediodía de hoy martes 25 de noviembre de 2025 en un almacén industrial ubicado en la zona del West London. La magnitud del incendio generó una densa de columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia, lo que provocó alertas en la comunidad, además de la interrupción del tránsito en varias calles próximas.

We have declared a major incident in responding to the fire in #Southall.



This decision has been taken due to the suspected presence of fireworks and cylinders within one of the structures involved.



Find out more https://t.co/nlDwh33XXT pic.twitter.com/1zHcpsIPsg — London Fire Brigade (@LondonFire) November 25, 2025

¿Cuál es el estado del incendio y si hay heridos o víctimas?

Hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales, aunque los bomberos de Londres han informado que varias personas fueron retiradas por inhalación de humo y reciben atención médica.

El almacén, dedicado al almacenamiento de diversos productos, se encuentra prácticamente consumido por el fuego y los bomberos mantienen la operación para evitar su propagación hacia los inmuebles aledaños.

Uno de los testigos, desde su teléfono celular, compartió algunas imágenes del momento en que las llamas se propagan rápidamente, lo que enfatiza la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad en almacenes industriales.

guys the warehouse next to it is also on fire now and the explosions came back strong😇😇😇 https://t.co/WQu4XdkEsu pic.twitter.com/BGKmPdvCYh — anya🩻 (@gummycalvary) November 25, 2025

Cabe decir que la causa del incendio aún está bajo investigación por el equipo de investigación contra incendios de la London Fire Brigade.

Ante la situación, la zona de Southall sufrió un desplazamiento del tráfico debido al acceso bloqueado por los servicios de emergencia; además de que vecinos reportaron explosiones menores, además de la caída de fragmentos de material incendiado.