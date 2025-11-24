Operativo de ICE detiene a 150 personas en San Antonio, Texas; hay 27 presuntos miembros del Tren de Aragua

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EU anunció el éxito de una vasta operación de aplicación de la ley migratoria y seguridad en San Antonio, Texas. El 16 de noviembre de 2025, un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), codirigido por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE y el FBI, ejecutó una orden de registro en un club nocturno ilícito que operaba fuera del horario habitual.

La redada, que contó con la participación de 14 agencias federales, estatales y locales, resultó en la detención de más de 150 inmigrantes indocumentados.

🇺🇸 | Redada federal en un club nocturno en San Antonio, Texas conduce a más de 150 arrestos, incluidos 27 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.pic.twitter.com/GB6a3M6jRw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 23, 2025

Qué incautaron en el operativo de ICE

Durante la ejecución de la orden de registro, los agentes de la ley aseguraron una cantidad significativa de elementos relacionados con actividades delictivas dentro del club nocturno.



Drogas: Se incautó cocaína.

Se cocaína. Armamento: Se confiscaron tres armas de fuego .

Se . Dinero: Se decomisaron aproximadamente $35 mil dólares, alrededor de un millón 201 mil pesos, en efectivo.

BREAKING: MASSIVE ICE RAID at a club in San Antonio, Texas, targeting Tren de Aragua gang members.



Over 140 illegal aliens were arrested, including gang members and illegals from multiple foreign countries.



This is exactly what I voted for! pic.twitter.com/b6n1lZybLu — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 19, 2025

Arrestan a miembros del Tren de Aragua en Texas

El enfoque del operativo estaba dirigido al Tren de Aragua (TdA), una pandilla criminal transnacional. Entre los detenidos, se identificó a 27 presuntos miembros de esta organización.

Las autoridades destacaron que algunos de los arrestados incluían individuos con antecedentes penales, como un sospechoso condenado por conspiración para cometer asalto con agravantes y otro previamente deportado tres veces por tráfico de personas. También fueron detenidos dos personas investigadas por contrabando humano y lavado de dinero, y una por tráfico de cocaína.

ICE and FBI Texas team-up at Tren de Aragua nightclub takes down 27 suspected TdA gang members among 150 illegal aliens arrested:



Law enforcement also seized cocaine, three firearms and about $35,000. pic.twitter.com/dfwo15cR0o — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 21, 2025

Qué es el Tren de Aragua

El Tren de Aragua (TdA) es una poderosa y violenta pandilla criminal transnacional originaria de Venezuela, cuyo nombre proviene de su estado natal, Aragua.

La pandilla ha expandido rápidamente sus operaciones por varios países de América Latina y actualmente tiene presencia en Estados Unidos.

Sus actividades delictivas incluyen extorsión, secuestro, narcotráfico, contrabando de personas, robo y tráfico sexual. La designación de presuntos miembros del TdA en esta redada subraya la preocupación de las autoridades estadounidenses sobre el crecimiento de la influencia de esta organización criminal en el país

Uno de los personajes acusados de liderar este grupo criminal es Nicolás Maduro, incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo ha señalado por ser cómplice de esta pandilla.