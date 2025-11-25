Detienen a hombre que se disfrazó de su madre muerta para cobrar pensión en Italia; así lo descubrieron

Un hombre de 57 años fue arrestado en el norte de Italia tras intentar renovar la identificación oficial de su madre fallecida haciéndose pasar por ella, revelaron autoridades locales.

El caso salió a la luz cuando el personal de la oficina municipal sospechó al observar vello oscuro en la nuca, manos y barbilla de la persona que solicitaba la renovación. El fallecimiento de la mujer, Graziella Dall’Oglio, ocurrida en 2022 en Borgo Virgilio, cerca de Mantua, no había sido reportado a las autoridades.

Vello oscuro en la nuca: el detalle que delató al hombre disfrazado de su madre

El hombre, exenfermero y actualmente desempleado, usó maquillaje, una peluca y la ropa de su madre para presentarse en persona y renovar el documento el 11 de noviembre de 2025, pero las autoridades lo revelaron recientemente.

Un agente alertó a las autoridades tras notar inconsistencias en la apariencia del solicitante. Además, cámaras de seguridad captaron al hombre conduciendo vestido como su madre, pese a que ella no tenía licencia para manejar. La policía lo detuvo inmediatamente en el lugar.

Cuerpo momificado en el armario: el macabro hallazgo tras el arresto en Italia

Al registrar el domicilio, los agentes hallaron el cuerpo momificado de Graziella envuelto en sacos de dormir dentro de un armario en la lavandería. El hombre está acusado de ocultación de cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documentos.

Además, el sujeto es señalado de haber extraído líquidos del cuerpo con una jeringa para evitar la descomposición. Se ordenó una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Fraude a pensiones estatales: el principal motivo para ocultar la muerte de la madre

El caso refleja una problemática recurrente en Italia, donde cada año decenas son detenidos por cobrar pensiones de personas fallecidas. Esto ocurre porque los registros de defunción y los servicios públicos no siempre actualizan a tiempo sus registros, lo que permite que los pagos continúen hasta que se informe oficialmente la muerte.

El hombre permanece detenido en prisión mientras se esperan los resultados de la autopsia.