Hoy No Circula: qué autos descansan este 26 de noviembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica este miércoles 26 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y varios municipios del Estado de México (Edomex). Si no quieres darle un golpe a tu bolsillo, te contamos los autos que se quedan en casa para que no pagues la multa.

¿Qué autos no podrán circular este 26 de noviembre?

Durante el periodo de restricción —de 05:00 a 22:00 horas— no podrán circular los siguientes vehículos:﻿



Vehículos con holograma 1 y 2.

Autos con placas terminación 3 y 4.

Vehículos con engomado (calcomanía) de color rojo.

Autos foráneos —es decir, con placas de otras entidades o del extranjero— también se encuentran sujetos a restricción.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 23, 2025

Municipios del Edomex donde aplica la restricción

La medida del Hoy No Circula abarca no solo las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino también diversos municipios conurbados del Edomex. Entre ellos están:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Si tu vehículo entra en alguno de los criterios anteriormente señalados y planeas circular por la CDMX o estos municipios del Edomex entre las 5:00 y las 22:00 horas, deberás permanecer en casa o buscar transporte alternativo.

🚙 ¡Atención conductores! Del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, los autos con placas extranjeras o importación temporal vigente estarán libres del Programa Hoy No Circula. Evita abusos y viaja seguro. ✅#HoyNoCircula #Edoméx

Excepciones: quiénes pueden circular sin restricciones

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones del Hoy No Circula. Quedan exentos, entre otros:



Vehículos con holograma 0 o 00.

Vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, de carga, transporte público, de personas con discapacidad, autos “clásicos” con matrícula especial, y aquellos con placa de demostración o traslado.

Si tu auto está registrado como alguno de los anteriores, podrás circular con normalidad, salvo que se active una contingencia ambiental extraordinaria.

Por qué existe el programa Hoy No Circula

Este programa tiene como objetivo reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), promoviendo una menor cantidad de vehículos en circulación, lo que ayuda a mejorar la calidad del aire.

Las restricciones se determinan con base en el holograma de verificación vehicular, la terminación de la placa o el color del engomado.