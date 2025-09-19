Marchas y manifestaciones hoy viernes 19 de septiembre: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy viernes 19 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX). Con el propósito de que tomes precauciones y alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de marchas y movilizaciones es con base en la reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCDMX). Para este viernes se esperan lluvias en gran parte de la CDMX, por lo que te recomendamos tomar precauciones en tus traslados.