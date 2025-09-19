Logo InklusionSitio accesible
Marchas y manifestaciones hoy viernes 19 de septiembre: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX

Conoce la agenda de movilizaciones y marchas que habrá hoy en la Ciudad de México (CDMX), además de las alternativas viales para este viernes 19 de septiembre.

Escrito por: América López
Marchas y manifestaciones hoy viernes 19 de septiembre: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX|X: @OVIALCDMX

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy viernes 19 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX). Con el propósito de que tomes precauciones y alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de marchas y movilizaciones es con base en la reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCDMX). Para este viernes se esperan lluvias en gran parte de la CDMX, por lo que te recomendamos tomar precauciones en tus traslados.

Corte de circulación en Paseo de la Reforma

Corte de circulación en Av. Juárez a la altura de Av. Paseo de la Reforma. Como alternativa vial está Santa Veracruz y Pensador Mexicano. Esto, a causa del Segundo Simulacro Nacional 2025 que se llevará a cabo a las 12:00 horas.

¿Qué marchas habrá hoy en la CDMX?

10:00 HORAS | Plaza de las Tres Culturas

A las 10:00 horas prevista concentración de manifestantes en Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, col. Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, para posteriormente realizar marcha al Zócalo.

16:00 HORAS | Plaza de las Tres Culturas

Marcha a las 16:00 horas desde Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, col. Tlatelolco con destino Zócalo Capitalino.

16:00 HORAS | Fuente de Petróleos

Considera marcha a las 16:00 horas desde las Fuente de Petróleos hacia Av. Paseo de la Reforma No. 135, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Programa Hoy No Circula 19 de septiembre

El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México de este viernes 19 de septiembre establece que los automóviles que deberán descansar son aquellos vehículos que tengan las siguientes características:

  • Engomado azul
  • Placa con terminación 9 y 0
  • Holograma 00 y 0
