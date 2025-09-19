Metro CDMX al momento | viernes 19 de septiembre: Marcha lenta por rescate de perro en Línea B
Mantente informado acerca de qué pasa en el Metro CDMX; en FIA te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de hoy 19 de septiembre de 2025.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante la jornada dehoy viernes 19 de septiembre de 2025.
Si eres usuario frecuente del Metro, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca de los retrasos, detenciones, marchas de seguridad y todo lo que pasa en este sistema de transporte público.
Revisión de tren en Línea 12
¿Qué pasa en Línea 12? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre la revisión de un tren en la Línea 12, por lo que el avance entre sus estaciones es lento.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 12, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 19, 2025
Rescate de perrito en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una serie de maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B.
Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 19, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 16 de agosto de 2025
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio, que la línea ya se encuentra abierta por ciompleto, esto luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 13° C pic.twitter.com/Evmcrgn4Uf— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 19, 2025