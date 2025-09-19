Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Metro CDMX al momento | viernes 19 de septiembre: Marcha lenta por rescate de perro en Línea B

Mantente informado acerca de qué pasa en el Metro CDMX; en FIA te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de hoy 19 de septiembre de 2025.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota
Llegada del Metro a una de las estaciones de la Línea A
Metro CDMX HOY: ¿Qué pasa en líneas y estaciones hoy viernes 19 de septiembre 2025?|Arturo Engels

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante la jornada dehoy viernes 19 de septiembre de 2025.

Si eres usuario frecuente del Metro, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca de los retrasos, detenciones, marchas de seguridad y todo lo que pasa en este sistema de transporte público.

EN VIVO

Revisión de tren en Línea 12

¿Qué pasa en Línea 12? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre la revisión de un tren en la Línea 12, por lo que el avance entre sus estaciones es lento.

Rescate de perrito en Línea B

¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una serie de maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 16 de agosto de 2025

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio, que la línea ya se encuentra abierta por ciompleto, esto luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

Metro CDMXCDMXSSC CDMXTransporte en México

Notas