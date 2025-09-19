Bachilleres 20 bajo amenaza: Advierten venganza tras pelea que dejó un alumno herido en CDMX

Una violenta riña entre estudiantes del Bachilleres 20 y el CETIS 10 dejó a un joven herido con navaja, escalando a una escalofriante amenaza de ataque armado. Las autoridades sospechan una posible venganza. Este incidente revive el miedo en la comunidad, recordando un tiroteo ocurrido apenas un año antes en el mismo plantel de la colonia Del Valle. La SSC ha desplegado un operativo para resguardar la zona.

Pánico en Bachilleres 20 por amenaza de ataque armado

La tarde de este jueves, el Colegio de Bachilleres 20 “Del Valle” en la CDMX se convirtió en el epicentro del miedo y la tensión. Una amenaza de un posible ataque armado, difundida tras una pelea campal, provocó una fuerte movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la angustia de alumnos y padres de familia. Los hechos apuntan a una posible venganza entre grupos porriles.

La amenaza de un ataque armado en el Bachilleres 20 de la #CDMX se desató luego de una riña entre estudiantes de este plantel y del CETIS 10, donde un alumno resultó herido con una navaja.



Las autoridades creen que podría tratarse de una venganza.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/2PHFUjwxdz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025

El origen: riña entre Bachilleres 20 y CETIS 10 deja un herido

Todo comenzó con una confrontación física entre estudiantes del Bachilleres 20 y del CETIS 10. Según los primeros reportes, la riña se salió de control cuando uno de los jóvenes resultó herido en la pierna con una navaja. Este acto de violencia fue el detonante para que surgieran las amenazas de represalias, que rápidamente se viralizaron.

Testigos del altercado describen la escena con preocupación. Una estudiante que prefirió mantener el anonimato declaró: “Se empezaron a golpear y de repente uno sacó una navaja. Todos corrimos porque ya se sabe que estos pleitos nunca terminan bien. Luego empezaron a gritar que iban a regresar con gente para vengarse”.

“Venganza”: La hipótesis que siguen las autoridades

Tras el enfrentamiento y la difusión de mensajes intimidatorios, las autoridades activaron los protocolos de seguridad. La principal línea de investigación apunta a una venganza por parte del grupo del joven que fue lesionado. La amenaza advertía sobre un ataque directo y armado contra el plantel del Bachilleres 20.

Este no es un hecho aislado en la historia reciente del plantel. La comunidad escolar recuerda con temor que en septiembre de 2024, la violencia volvió a manchar los alrededores de la escuela. En aquella ocasión, otra riña entre grupos estudiantiles culminó cuando un alumno resultó herido por un disparo de arma de fuego en la oreja. Este antecedente alimenta la preocupación y la exigencia de medidas de seguridad permanentes para prevenir una tragedia.