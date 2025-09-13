Caos en Madrid: explosión de gas en bar de Vallecas deja a 25 heridos

Una fuerte explosión de gas se registró en el bar Mis Tesoros, ubicado en el distrito de Puente de Vallecas en Madrid, dejó 25 personas heridas, de las cuales dos se encuentran en estado grave, además de que tres más presentan heridas potencialmente graves.

La explosión se registró alrededor de las 15:00 (hora local) de este sábado 13 de septiembre de 2025, presuntamente provocada por una acumulación de gas. El impacto afectó no solo al local, sino también a un edificio superior de viviendas, lo que obligó a desalojar a todos los habitantes.

Estas son las imágenes que nos llegan de la explosión del bar en Vallecas (Madrid), que deja por ahora 25 heridos.



Las autoridades confirman que no hay nadie entre los escombros.https://t.co/5VLqD3Qb1z pic.twitter.com/WevFdeQWjr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 13, 2025

¿Cuántos heridos dejó la explosión en Madrid?

De acuerdo con Emergencias Madrid, al lugar llegaron 13 dotaciones de Samur-PC y 18 equipos de bomberos, además de unidades del SUMMA 112. Entre los lesionados, la mayoría fueron atendidos debido a cortes, quemaduras y crisis nerviosas.

El #SUMMA112 colabora en la atención de los heridos en la explosión del bar de #PuentedeVallecas.



Dispositivo desplegado:

> 3 uvis móviles.

> 4 ambulancias básicas (una de @CRE_Emergencias)

> Equipo de apoyo logístico.

> Apoyo Psicológico.

> Jefe y supervisor guardi https://t.co/hMSqvJP39G pic.twitter.com/YvFEkHAM0e — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 13, 2025

Las autoridades confirmaron que, luego de revisar el área con equipos manuales debido a la inestabilidad del inmueble, no hay personas atrapadas entre los escombros. Vecinos relataron que el estallido provocó un “gran temblor” que se sintió en edificios cercanos, además de que un auto terminó volcado y se reportaron daños en portales aledaños.

Una fuerte explosión ha sacudido un bar en el barrio madrileño de Vallecas, provocando al menos 25 heridos.



📽 Estas son las imágenes que llegan desde el lugar de los hechos.https://t.co/5VLqD3QIR7 pic.twitter.com/YeIilgx3c7 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 13, 2025

El dueño de un local cercano, describió la escena como una “situación de caos total”, mientras que otros habitantes aseguraron que se les recomendó no salir de sus casas debido al riesgo estructural. La Policía Municipal acordonó la zona, además de que cortó el tráfico, además de utilizar drones de vigilancia aérea para evaluar los daños.

Las nueve viviendas situadas sobre el bar en Vallecas permanecen desalojadas, ya que el principal portal del edificio resultó severamente dañado. El jefe de bomberos, Carlos Marín, advirtió que será necesario evaluar la estabilidad estructural antes de permitir el reingreso de los vecinos.

La explosión en Vallecas reabre el debate acerca de la seguridad en instalaciones de gas en locales comerciales y viviendas; ¿se están tomando las medidas preventivas suficientes para evitar tragedias como esta en Madrid?

