Cayó Marco Antonio “La Pancha” con tres miembros de “Los Tanzanios"; estaban escondidos en Iztacalco

En un golpe a la estructura delictiva de “Los Tanzanios”, un operativo coordinado por fuerzas federales y de la Ciudad de México culminó con la detención de cuatro de sus presuntos integrantes en la alcaldía Iztacalco. Entre los capturados se encuentra Marco Antonio “N”, alias “Citlali” o “La Pancha”, una persona trans de 40 años, señalada como la principal operadora de narcomenudeo de la célula y con un extenso historial delictivo que incluye trata de personas.

Durante dos cateos simultáneos en la colonia Agrícola Oriental, se aseguraron casi 700 dosis de droga, incluyendo cocaína, metanfetamina y marihuana.

Operativo Simultáneo en CDMX: Golpe a los “Tanzanios”

Derivado de denuncias ciudadanas por narcomenudeo, un equipo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional obtuvo órdenes de cateo para dos inmuebles en la colonia Agrícola Oriental.



En la calle Oriente 229-B: Fueron detenidos tres hombres de 34, 40 y 50 años, y se aseguraron 495 dosis de droga.

Fueron detenidos tres hombres de 34, 40 y 50 años, y se aseguraron 495 dosis de droga. En la calle Sur 20: Fue detenida una mujer de 45 años con 200 dosis de metanfetamina.

“Fueron detenidos Marco Antonio “N” y Luis Eduardo “N”, principales operadores de un grupo delictivo dedicado a la venta, distribución y elaboración de presunta droga en dicha demarcación”, informó Pablo Vázquez, titular de la SSC CDMX.

Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos generadores de violencia y el combate a los delitos de alto impacto, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en @IztacalcoAl.



Fueron detenidos Marco Antonio "N" y Luis Eduardo "N",… pic.twitter.com/k8yn7RzgNU — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 25, 2025

¿Quiénes son los detenidos de “Los Tanzanios”? Operadores, un “cocinero” y halcones

Los cuatro detenidos presuntamente forman parte de una célula de “Los Tanzanios” vinculada a su exlíder, “La Pajara”, quien actualmente purga una condena por feminicidio. Sus roles dentro de la organización eran:



Marco Antonio “N”, “La Pancha” (40 años): Principal operadora de narcomenudeo.

Principal operadora de narcomenudeo. Luis Eduardo “N”, “Topo” (34 años): Presunto encargado de elaborar las drogas.

Presunto encargado de elaborar las drogas. Juan Gabriel “N” (50 años) y María Dolores “N” (45 años): Señalados por labores de “halconeo” (vigilancia) y narcomenudeo.

El cruce de información arrojó que dos de los detenidos son delincuentes reincidentes con un largo historial:



“La Pancha” (40 años): Cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario por los delitos de Robo agravado y Trata de personas (2003, 2004 y 2017).

Cuenta con por los delitos de y (2003, 2004 y 2017). “Topo” (34 años): Tiene dos estancias en prisión por Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (2021 y 2022).

Los cuatro detenidos y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

