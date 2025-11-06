“Violó mi confianza": 16 mujeres acusan a ginecólogo en Texas de grabarlas en video sin consentimiento

Varias mujeres en Texas, Estados Unidos, acusan a un ginecólogo del centro médico Darnall, ubicado en la base militar Fort Hood, de grabarlas en vídeo durante exámenes sin su consentimiento. Las víctimas relatan abusos físicos y emocionales, y preparan una demanda civil contra el doctor y la dirección del hospital. Hasta ahora, no se han presentado cargos penales.

Ginecólogo acusado de grabar exámenes con teléfono en el bolsillo del pecho

El bufete Cobos Law Firm, que representa a 16 víctimas, viajó desde Houston para denunciar lo que llaman una agresión que pudo haber durado años. Andrew Cobos, abogado del caso, explicó que el médico aprovechaba momentos durante las consultas de obstetricia y ginecología para grabar a las pacientes con su teléfono celular.

“Hacía uso de su teléfono guardado en el bolsillo del pecho mientras realizaba procedimientos. Les decía a las mujeres que esperaba una llamada”, indicó Cobos.

Víctima denuncia manipulación y procedimiento vaginal sin consentimiento bajo anestesia

Tres de las denunciantes compartieron sus experiencias. Una víctima viajó desde Colorado para unirse a la denuncia y denunció un acto de manipulación y un procedimiento vaginal realizado sin su consentimiento ni conocimiento mientras estaba bajo anestesia general.

Otra víctima comentó que el médico cruzó límites profesionales y personales que le hicieron sentir insegura y vulnerada. Afirmó que el doctor mintió en su informe clínico respecto a los contactos y sucesos durante la visita.

“Después, violó mi confianza al mentir en su reporte clínico de las cosas que dijo y las formas en las que me tocó durante esa consulta”, aseveró la víctima, quien permanece anónima.

Abogado Andrew Cobos: no hay cargos penales pero se busca justicia para 16 víctimas

Una más expresó el duro impacto emocional que las acciones del médico y la negligencia del hospital han ocasionado en ella: "Cada vez que miro a mi hijo, recuerdo cómo fui violada en uno de los momentos más vulnerables de mi vida".

No se han presentado cargos criminales hasta el momento, pero el bufete insiste en que la demanda civil buscará justicia y reparación para las afectadas.