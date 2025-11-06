Conmoción en Monterrey: Trabajador del IMSS fue asesinado a balazos frente a la Subdelegación 4

Un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en el municipio de Monterrey, Nuevo León, en un hecho que generó una fuerte movilización de cuerpos policiacos y de auxilio.

Trabajador del IMSS asesinado a balazos en Monterrey moviliza cuerpos de emergencia

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 08:00 horas, en el cruce de las calles Privada Ayutla y Michoacán, en la colonia Nuevo Repueblo, a pocos metros de la Subdelegación No. 4 del IMSS.

La víctima, un hombre joven que vestía pantalón de mezclilla azul y playera verde, fue encontrado sin vida dentro de un automóvil rojo estacionado frente a una empresa del sector. Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron la zona mientras peritos levantaban las primeras evidencias del crimen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INDIGNACIÓN POR VIDEO EN IMSS DE GUANAJUATO: DOCTORAS SE GRABAN COMO PAYASAS MIENTRAS PACIENTE GRITA DE DOLOR

#ÚLTIMAHORA 🔴 Movilización en Monterrey



Autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre en el cruce de Ayutla y Tepic, en la col. Nuevo Repueblo. El hecho generó una intensa movilización de unidades de emergencia.



Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para… pic.twitter.com/MyAck5xaL3 — INFO7MTY (@info7mty) November 6, 2025

IMSS condena homicidio y autoridades investigan crimen

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León condenó enérgicamente el ataque y expresó sus condolencias a los familiares del trabajador.

"El IMSS condena este lamentable acontecimiento que dejó sin vida a un colaborador de esta Subdelegación, y manifiesta su solidaridad con familiares y amigos”, señaló la dependencia en un comunicado.

El organismo informó que colaborará con las autoridades estatales para esclarecer el homicidio y dar con los responsables. “El Instituto coadyuvará con las instancias correspondientes para las investigaciones que haya lugar”, puntualizó.

Vecinos del área reportaron haber escuchado varias detonaciones antes de que el hombre fuera hallado sin vida dentro del vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de una agresión directa o si la víctima fue interceptada en el lugar.

La Fiscalía de Nuevo León informó que ya analiza las cámaras de seguridad de la zona, las posibles rutas de escape y los indicios balísticos hallados en el lugar del ataque. Además, peritos y agentes de investigación trabajan para identificar a los responsables y esclarecer el asesinato del trabajador del IMSS.