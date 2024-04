¡Golpeó a maestra en Puebla! Estudiante envió a docente al hospital

En el estado de Puebla, en el interior del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), un estudiante de secundaria golpeó brutalmente a su maestra después de que lo enviara a la dirección por negarse a trabajar en clase.

De acuerdo a testimonios de los alumnos del colegio, la agresión que ocurrió el pasado 12 abril se registró después de que la docente le llamó la atención al agresor por no seguir las indicaciones, ante este regaño, el joven explotó y le propinó una salvaje golpiza que provocó que la instructora fuera trasladada al hospital para recibir atención médica.

Padres de familia, que se mostraron preocupados por el comportamiento del estudiante, detallaron en entrevista con Azteca Noticias que no es la primera vez en que el alumno muestra comportamiento agresivo.

“En un convivio de diciembre, me salió a esperar a la salida y me gritó que mi hija lo había pateado. Yo le dije, ‘pues no creo porque es mujer’, si se defendió porque, pues le jaló el cabello y después de tanto que le jalaba, ella reaccionó.

"Él apenas regresó, estaba en primaria el niño, pero lo expulsaron después de lo que pasó. Lo expulsaron y regresó ahorita en primero de secundaria. Se supone que ya estaba bien”, detalló una madre de familia.

| Pexels

Además, los padres de familia que acudieron a la institución para que sean escuchados para mostrar su preocupación ante el altercado, donde el niño golpeó a la maestra en el pizarrón del salón de clases.

“Si es totalmente preocupante, a lo mejor los niños vienen con otro tipo de pensamiento, y pues acá lo sacan. Es totalmente inconforme por parte de la maestra, pues no sabemos cómo se encuentra ella o cómo esté de salud por el golpe que recibió por parte del muchacho”, agregó Wendy Lara.

¿Qué dicen las autoridades educativas del caso?

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el alumno seguirá formando parte del instituto; sin embargo, se mantendrá estudiando a la distancia y tendrá que asistir a terapias de manera regular.