Estudiante ataca a empleada escolar por confiscar su Nintendo Switch

Un estudiante de secundaria de Florida fue arrestado después de que un video lo mostrara atacando a una empleada de la escuela después de que ella le quitara su dispositivo Nintendo Switch, según la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler.

El estudiante de Matanzas High School ha sido acusado de delito de agresión agravada con daño corporal, dijo la oficina del alguacil en un comunicado de prensa.

El joven de 17 años fue detenido después del incidente del 21 de febrero en Palm Coast, Florida, y llevado al Centro de Detención para Reclusos del Sheriff Perry Hall. Luego fue entregado al Departamento de Justicia Juvenil de Florida, según el comunicado de prensa.

Según un informe de arresto, el estudiante dijo que estaba molesto porque la empleada le había quitado su dispositivo Nintendo Switch y que él la "golpeaba" cada vez que ella le quitaba el juego.

"Las acciones de este estudiante son absolutamente horrendas y completamente innecesarias", dijo el alguacil Rick Staly en el comunicado. "Esperamos que la víctima pueda recuperarse, tanto mental como físicamente, de este incidente. Afortunadamente, los estudiantes y miembros del personal acudieron en ayuda de la víctima antes de que llegaran los [agentes de recursos escolares]. Nuestras escuelas deben ser un lugar seguro, tanto para los empleados como para los estudiantes".

El informe del arresto dijo que el adolescente se estaba "volviendo violento" mientras hablaba con ellos después del incidente y tuvo que ser llevado a otro lugar.

Ataque en Matanzas High School

El video de vigilancia de Matanzas High School muestra al estudiante, que según la oficina del alguacil mide más de 1.90 metros de alto y pesa aproximadamente 120 kilos, corriendo hacia la empleada y tirándola al suelo.

La empleada parece inmóvil mientras el estudiante la golpea y patea más de 15 veces antes de que los espectadores de la escuela de Florida lo alejaran de ella.

Las escuelas del condado de Flagler dijeron el sábado que, por respeto a la privacidad de sus empleados, no comentarían sobre su condición médica en este momento.