Otra de reto viral en TikTok: estudiantes dan bebidas con viagra a sus compañeros en Colombia

Estudiantes de Colombia siguieron un reto viral que vieron en TikTok y le dieron bebidas con viagra a sus compañeros. Las autoridades han alertado acerca de los riesgos por intoxicación tras el consumo de este medicamento. Esta peculiar situación sucedió en la Institución Educativa Manuel Murillo Toro.

Mientras tanto, los padres de familia señalan que se encuentran preocupados por los estudiantes y en especial por el actuar de dos de ellos quienes habrían seguido un reto viral que vieron TikTok, y que constaba en ofrecer a sus compañeros bebidas con viagra.

Conforme a la información que tienen las autoridades de Colombia, las menores se guiaron por videos que circulan en redes sociales, específicamente en TikTok.

#Internacional | Alertan padres de familia de #bromadeviagra para videos de #TikTok, en un colegio de #Ibagué, #Colombia un par de estudiantes ofrecieron bebidas con viagra a sus compañeros lo que podría poner en riesgo a los menores.

Video ejemplo: Redes pic.twitter.com/qF4jK2Lfqh — Digital News QR (@DigitalNewsQR) May 11, 2023

Padres de familia en alerta por broma de viagra para videos de TikTok en escuela de Colombia

Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación de Ibagué, señaló que: "Algunas estudiantes les diluyeron viagra a una limonada que le fue suministrada a otros estudiantes... Esta es una situación que se solucionará con el Comité de Convivencia".

Por fortuna, el tema no escaló a complicaciones de salud graves ya que aquellos estudiantes que recibieron la bebida con viagra, no resultaron intoxicados.

El secretario de Educación de Colombia anunció el inicio de medidas correctivas que contempla el Comité de Convivencia del colegio, también anticipó que la "Policía de Infancia y Adolescencia, al igual que el ICBF tomarán cartas en el asunto".

Unas niñas le dieron la mezcla a varios de sus compañeros por un reto viral 😓😰https://t.co/JrQmh7LETU — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) May 11, 2023

¿Cuáles son los efectos del viagra?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), ha alertado acerca de intoxicaciones por el mal uso del viagra (sildenafil) que se han registrado en otras escuelas de Colombia con la finalidad de cumplir retos virales.

La Invima señaló que: "Dentro de los potenciales riesgos que se pueden identificar al ingerir este medicamento sin supervisión médica está la disminución leve y transitoria de la tensión arterial, y efectos sobre la visión de forma espontánea, pues se han notificado casos de defectos visuales".

La entidad colombiana también recalcó que el viagra sólo debe administrarse bajo fórmula médica y que de lo contrario, puede desencadenar un riesgo grave para la salud. "El uso de este medicamento no está permitido en personas con enfermedades cardiovasculares, ni está indicado para menores de 18 años con trastornos de sexualidad, además no debe ingerirse si se tiene antecedentes de enfermedades hepáticas que conlleven a una insuficiencia grave tales como: cirrosis, cáncer hepático, hepatitis autoinmune, entre otras".