EU acusa al SAT de “prácticas agresivas y opacas” que amenazan el T-MEC; piden atención urgente

¡Alerta comercial! La Iniciativa Privada de Estados Unidos denunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado, lo que aseguran "practicas agresivas y opacas", las cuales podrían poner en riesgo el T-MEC.

El documento fue presentado ante la Ofician del Representante Comercial de EU, esto como parte del proceso de consultas públicas previo a la revisión del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Falta de transparencia del SET podría vulnerar el T-MEC

La Cámara de Comercio estadounidense, señaló que las agresivas practicas del organismo mexicano deben recibir "atención urgente" durante el proceso de revisión del T-MEC, la cual inicia en 2026.

Aseguró que este tipo de prácticas, podría provocar la eliminación de los beneficios contenidos de este tratado comercial.

"Las empresas estadounidenses están cada vez más sujetas a prácticas del SAT de México que carecen de transparencia y de las debidas garantías procesales, y que no se ajustan a la legislación mexicana, ni a las mejores prácticas internacionales. Estas acciones generan un alto grado de incertidumbre y riesgo de sanciones injustas, práctica que el SAT utiliza para obtener ingresos adicionales…”, señaló la Cámara de Comercio de EU a través de un comunicado.

Además, aseguraron que las cuestiones fiscales en México están creando importantes retos para las empresas estadounidenses, especialmente para el sector de los seguros, así como las prácticas generales de aplicación a la legislación fiscal.

EU pide atención urgente ante malas prácticas del SAT|U.S. CHMABER OF COMMERCE

En los próximos días, la Cámara de Comercio de EU cerrará la recepción de comentarios públicos sobre este acuerdo comercial antes de iniciar formalmente con la revisión.

Recordemos que el T-MEC, es el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, su objetivo es eliminar las barreras comerciales y la integración económica de Norteamérica.

Cámara de comercio pide a la administración centrarse en tres prioridades durante la revisión del T-MEC

En un comunicado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pidió a la actual administración estadounidense centrarse en tres prioridades durante la revisión del T-MEC, pero ¿cuáles son?

