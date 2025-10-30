EU acusa al SAT de “prácticas agresivas y opacas” que amenazan el T-MEC; piden atención urgente
La Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió atención urgente ante las malas prácticas del SAT, aseguran que pondrán en riesgo la revisión del T-MEC.
¡Alerta comercial! La Iniciativa Privada de Estados Unidos denunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado, lo que aseguran "practicas agresivas y opacas", las cuales podrían poner en riesgo el T-MEC.
El documento fue presentado ante la Ofician del Representante Comercial de EU, esto como parte del proceso de consultas públicas previo a la revisión del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.
Falta de transparencia del SET podría vulnerar el T-MEC
La Cámara de Comercio estadounidense, señaló que las agresivas practicas del organismo mexicano deben recibir "atención urgente" durante el proceso de revisión del T-MEC, la cual inicia en 2026.
Aseguró que este tipo de prácticas, podría provocar la eliminación de los beneficios contenidos de este tratado comercial.
"Las empresas estadounidenses están cada vez más sujetas a prácticas del SAT de México que carecen de transparencia y de las debidas garantías procesales, y que no se ajustan a la legislación mexicana, ni a las mejores prácticas internacionales. Estas acciones generan un alto grado de incertidumbre y riesgo de sanciones injustas, práctica que el SAT utiliza para obtener ingresos adicionales…”, señaló la Cámara de Comercio de EU a través de un comunicado.
Además, aseguraron que las cuestiones fiscales en México están creando importantes retos para las empresas estadounidenses, especialmente para el sector de los seguros, así como las prácticas generales de aplicación a la legislación fiscal.
En los próximos días, la Cámara de Comercio de EU cerrará la recepción de comentarios públicos sobre este acuerdo comercial antes de iniciar formalmente con la revisión.
Recordemos que el T-MEC, es el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, su objetivo es eliminar las barreras comerciales y la integración económica de Norteamérica.
Cámara de comercio pide a la administración centrarse en tres prioridades durante la revisión del T-MEC
En un comunicado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pidió a la actual administración estadounidense centrarse en tres prioridades durante la revisión del T-MEC, pero ¿cuáles son?
- Mantener y fortalecer los lazos comerciales entre los tres países mediante el mantenimiento y normar trilaterales para apoyar el empleo estadounidense y la mejora de competitividad global.
- Asegurarse del cumplimiento de los términos del T-MEC, y una acción rápida para que se cumplan en las áreas en las que el cumplimiento ha sido insuficiente.
- Brindar certeza a los inversionistas acelerando una revisión conjunta transparente y ordenada que proporcione la confianza que las empresas necesitan para ampliar sus inversiones.