¿Se dispara el dólar en México? Tipo de cambio para la última semana de octubre

¿Planeas cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 30 de octubre 2025 registró un aumento por segundo día consecutivo.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para el último jueves del mes.

Precio del dólar en México hoy 30 de octubre 2025

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.40 pesos la compra y se vende en $18.85 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de la última semana de octubre 2025.

El aumento del dólar se debe a que los inversionistas se muestran indecisos al acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinpin, presidente de China, sobre los aranceles.

¿A cuánto está el dólar en Tijuana hoy 30 de octubre 2025?

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 30 de octubre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.45 pesos la compra y se vende en $14.05 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 30 de octubre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este jueves 30 de octubre del 2025 en 107 mil 950 dólares por unidad, registrando una baja del 1.92% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 004 mil 499 pesos por unidad.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy?|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 30 de octubre 2025?

El precio del petróleo registró una baja, mientras mientras los inversores evaluaban una posible tregua comercial entre Estados Unidos y China, después de que el presidente Donald Trump redujera los aranceles a China tras una reunión con el presidente Xi Jinping en Corea del Sur.

