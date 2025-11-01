Explosión de tren en Tepetitlán: incendio desata pánico y gran nube de humo visible en municipios de Hidalgo

Un fuerte incendio y una explosión se registraron la jornada de este sábado 1 de noviembre en el municipio de Tepetitlán, en el estado de Hidalgo, esto luego de que un vagón de tren que transportaba combustible se descarrilara en la zona conocida como “La Loma”.

🚨 Explosión de tren con combustible en Tepetitlán: piden no acercarse



Hace unos momentos se registró el incendio y explosión de un vagón que transportaba combustible. El tren se descarriló en la comunidad de La Loma, provocando una enorme columna de humo visible desde… pic.twitter.com/QaJkHAus0R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2025

De acuerdo con los primeros reportes de protección civil local, el accidente provocó una enorme columna de humo visible desde varios municipios aledaños, lo que generó alarma entre los habitantes. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas mortales, pero las autoridades mantienen un perímetro de seguridad en torno al lugar del siniestro.

+++++++INFORMACIÓN EN DESARROLLO++++++