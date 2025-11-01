Logo InklusionSitio accesible
Explosión de tren en Tepetitlán: incendio desata pánico y gran nube de humo visible en municipios de Hidalgo

Explosión de tren que transportaba combustible provoca incendio en Tepetitlán|Leonardo Herrera
Escrito por: Arturo Engels

Con información de: Leonardo Herrera / Azteca Hidalgo

Un fuerte incendio y una explosión se registraron la jornada de este sábado 1 de noviembre en el municipio de Tepetitlán, en el estado de Hidalgo, esto luego de que un vagón de tren que transportaba combustible se descarrilara en la zona conocida como “La Loma”.

De acuerdo con los primeros reportes de protección civil local, el accidente provocó una enorme columna de humo visible desde varios municipios aledaños, lo que generó alarma entre los habitantes. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas mortales, pero las autoridades mantienen un perímetro de seguridad en torno al lugar del siniestro.

+++++++INFORMACIÓN EN DESARROLLO++++++

