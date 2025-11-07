Detienen a exrector de la UAEM por caso de la Estafa Maestra

Jesús Alejandro "N", exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue detenido por su presunta participación en el caso de la Estafa Maestra. Su captura se registró este viernes 7 de noviembre de 2025 a las 11:17 horas.

Fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Cuautla. A Alejandro Vera, se le acusa de presuntamente haber participado en el esquema de desvío de recursos conocido como “La Estafa Maestra”.

Luego de su detención, fue trasladado a la sede de la FGR en la ciudad de Cuernavaca; hasta el momento, esta dependencia no ha brindado más detalles del arresto, ni a donde será trasladado para que un juez defina su situación legal.

Información en desarrollo...

