¿Cuánto cuesta el dólar? Así cierra la BMV y Wall Street hoy 7 de noviembre 2025

Conoce cuál es el resumen financiero de este viernes 7 de noviembre de 2025, con el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el comportamiento de Wall Street. Durante la jornada, el mercado mexicano mostró movimientos moderados mientras los inversionistas evaluaban datos económicos internacionales. ¿Cuál es la cotización del precio del dólar?

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este 7 de noviembre

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este 7 de noviembre de 2025 con resultados positivos. El principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 63,376.13 puntos, lo que representa un avance de 0.45%, equivalente a 283.01 puntos más que en la sesión previa.

Durante el día se negociaron 134 millones 553 mil 172 acciones, reflejando un buen nivel de actividad en el mercado. Con este resultado, la plaza bursátil mexicana cerró la semana con una ligera recuperación.

¿Cómo cierra el Wall Street este viernes 7 de noviembre?

En cuanto a Wall Street, los futuros de sus principales índices operaban a la baja este viernes, lo que anticipa que las bolsas estadounidenses podrían cerrar la semana con pérdidas, en medio de inquietudes por la economía de Estados Unidos y las elevadas valoraciones del sector tecnológico.

El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average lograron pequeñas ganancias al cierre, mientras que el Nasdaq Composite Index cerró con una leve caída.

Precio del dólar hoy 7 de noviembre

El precio del dólar en México cerró la jornada de este 7 de noviembre de 2025 con ligeras variaciones en sucursales de Banco Azteca. La divisa estadounidense se ubicó en $16.95 pesos a la compra y $19.05 pesos a la venta, de acuerdo con la cotización en ventanilla bancaria.

Precio del petróleo hoy 7 de noviembre 2025

En el mercado petrolero, el crudo tipo Brent crude oil se cotizaba alrededor de 63.66 dólares por barril, mientras que el tipo West Texas Intermediate crude oil (WTI) alcanzaba aproximadamente $ 59.72 dólares por barril, en una jornada de ligera recuperación tras tres días de caídas, aunque con la semana cerrando en números rojos.