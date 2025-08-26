Tragedia en Guerrero: muere Lidia Tehuitzin, excandidata de Morena en accidente carretero

La mañana de este martes 26 de agosto de 2025, Lidia Tehuitzin Guillermo, ex candidata de Morena a la alcaldía de Zitlala, perdió la vida junto a su esposo Gabriel Vicente Tlatempa en un accidente vehicular en una carretera de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió sobre la carretera Mártir de Cuilapan–Zitlala, en el tramo que conecta Zatoltiltlan con la comunidad de La Esperanza. La camioneta en la que viajaban cayó a un barranco, a unos dos kilómetros de Zatoltiltlan, provocando la muerte instantánea de ambos.

Reacciones de Morena Guerrero

Tras confirmarse la tragedia, Morena Guerrero publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su pesar por el fallecimiento de la ex candidata y de su esposo.

“Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestros compañeros Lidia Tehuitzin Guillermo y Gabriel Vicente Tlatempa. A sus familiares y amistades les acompañamos en este difícil momento, deseándoles fortaleza y resignación ante irreparables pérdidas. Su legado y convicción permanecerán siempre en la memoria de nuestro movimiento”, señaló el partido.

El pronunciamiento fue replicado por militantes y simpatizantes del movimiento, quienes reconocieron el compromiso de Lidia Tehuitzin con las causas sociales de su municipio.

Perfil de Lidia Tehuitzin Guillermo

Lidia Tehuitzin era conocida en Zitlala y sus alrededores por su participación política y su activismo comunitario. Durante su candidatura con Morena buscó impulsar proyectos de desarrollo local y atender problemáticas sociales en la zona. Aunque no logró alcanzar la alcaldía, mantuvo un rol activo dentro del partido y era considerada una figura de cercanía con la población.

Hasta el momento ninguna autoridad ha dado declaraciones sobre las causas del accidente. Pero en las fotos que circulan en redes sociales, se ve el auto volcado y con unas latas de cerveza. Por lo que algunos usuarios han comenzado a mencionar, que la excandidata iba conduciendo en estado de ebriedad. Serán las investigaciones quienes confirmen esta versión.

