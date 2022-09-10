¿Cómo es el Castillo Balmoral, lugar favorito de la Reina Isabel II?

El Castillo Balmoral, era uno de los lugares favoritos de la Reina Isabel II, y a pesar de que no fuera una residencia real, la monarca disfrutaba pasar los días en él, además fue el lugar donde murió pacíficamente el pasado 8 de septiembre, hecho que conmocionó a Reino Unido y al mundo entero.

Este castillo es una construcción del siglo XV y está ubicado en Escocia, es una propiedad privada de la Familia Real; además de ser descrito como al propiedad más hermosa del mundo.

|Reuters

¿Por qué el Castillo de Balmoral era importante para la Reina Isabel II?

El Castillo de Balmoral se convirtió en residencia real en 1848, cuando la Reina Victoria alquilo el lugar. La residencia le había impresionado tanto que decidieron comprarla por 30 mil libras, siendo el Príncipe Consorte quien iniciara inmediatamente las obras para ampliar el lugar.

En muchas ocasiones, el Castillo de Balmoreal, sirvió como refugio de la Familia Real. Después de la muerte de Diana de Gales, la Reina Isabel II junto con sus nietos, Harry y el Príncipe Guillermo, se refugiaron en este castillo hasta que pasara aquel duro momento.

En el Castillo Balmoral cuenta con alrededor de 50 trabajadores de tiempo completo, que se encargan de mantener limpio el lugar.

Turistas tienen permitido visitar el Castillo Balmoral

El famoso Castillo Balmoreal se encuentra abierto al público para las personas que deseen visitarlo durante los meses de primavera y verano y tiene un costo que oscila entre los 24.04 euros, aproximadamente 458 pesos mexicanos.

Por lo general, el lugar está abierto al público a partir del 31 de julio hasta principios del mes de septiembre, que es cuando la Familia Real llega al lugar. Durante la visita se puede explorar la mansión estilo barón escoces, los jardines y el opulento gran salón de baile.

Sin embargo, después de la muerte de la Reina Isabel II, el Castillo de Balmoral se encuentra cerrado al público.

|Reuters

Castillo del Balmoral cuenta con alrededor de 7 habitaciones

Desde que la Reina Victoria adquirió el Castillo Balmoral, la propiedad se ha expandido alcanzando los 260 kilómetros cuadrados.

El Castillo Balmoral cuenta con siete habitaciones, a vista del público, y entre estos cuartos, el más emblemático es el salón de baile, pues es la parte más amplia del castillo destinada a reuniones y bailes de verano. Además es ahí donde se encuentra el ataúd de la Reina Isabel II.

Sin embargo, otra de las habitaciones poco se sabe, ya que son privadas y las personas no pueden ingresar a esa zona.

Castillo Balmoral fue una de las locaciones de la serie The Crown

El Castillo de Balmoral fue escenario de uno de los episodios de la cuarta temporada de The Crown, el cual se titula “La prueba de Balmoral”.

The Crown es una serie histórica que habla sobre la historia de la corona en Reino Unido, abarcando sucesos importantes como la coronación y el reinado de la Reina Isabel II, así como la muerte de Diana.

