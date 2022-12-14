Felipe Calderón obtiene permiso de residencia en España

El expresidente de México, Felipe Calderón , obtuvo un permiso de residencia y trabajo en España por ser un “profesional altamente calificado”, según el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, informó el diario español El País.

Felipe Calderón podrá trabajar los próximos dos años en el Instituto Atlántico de Gobierno, institución creada por José María Aznar en 2014; además tendrá la oportunidad de renovar por otros cinco años.

No obstante, Felipe Calderón aún no formaliza su entrada a España como “profesional altamente calificado” para iniciar su actividad académica en el país europeo.

De acuerdo con el medio español, Felipe Calderón informó que trabaja como consultor y conferencista a través de agencias de Estados Unidos y Sudamérica.

El Instituto Atlántico de Gobierno informó que invitaron a Calderon para “colaborar en diversos proyectos académicos orientados a examinar la situación política y económica de Iberoamérica”.

Fue un honor participar en la cátedra de liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno @IADGOBIERNO con el Presidente José María Aznar. Gracias al rector Don Daniel Sada y a los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria por su invitación. pic.twitter.com/4CIUllUtlH — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) April 29, 2022

Los expresidente mexicanos que viven en España

Felipe Calderón es el tercer expresidente de México que se va a vivir a España, los otros dos son Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Los tres garantizaron su estancia legal en el país por diferentes vías.

El primer expresidente mexicano en llegar a vivir a España fue Enrique Peña Nieto, quien, de acuerdo a El País, obtuvo una visa dorada después de comprar un inmueble en Madrid con un costo de más de medio millón de euros.

Carlos Salinas no está confirmado que viva en España, pero sí hace visitas frecuentes y tiene la residencia gracias a su ascendencia sefardí.

Los tres exmandatario mexicanos han sido blanco de críticas por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

