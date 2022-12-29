Arranca festival de guerra de harina y huevos en España

En España inició el popular festival “Els Enfarinats”, que consiste en realizar una guerra de harina y huevos en el pequeño pueblo español de Ibi, para celebrar el Día de los Santos Inocentes.

Este festival se celebra cada 28 de diciembre y lleva 200 años realizando una monumental guerra de harina y huevo entre los habitantes del pequeño poblado.

Los participantes en la festividad por el Día de los Santos Inocentes, se visten con atuendos militares y con fajas, organizan un golpe simulado y desordenado en la ciudad donde viven poco más de 23 mil personas.

Para el festival se utilizan alrededor de 10 mil huevos y 600 kilos de harina para que puedan participar todos los habitantes que lo deseen.

¿Cómo se realiza la guerra de harina y huevos en España?

Las personas se dividen en dos bandos, uno son “Els Enfarinats” (que significa cubiertos de harina, en valenciano), el otro equipo es L’Oposicio (la oposición), quienes establecen leyes extravagantes, como multas por caminar en la acera.

Un grupo finge quitarle el poder al gobernador, pero el pueblo no lo va a permitir y entonces comienza la guerra de harina y huevos, unos contra otros.

Es una festividad que le gusta a los participantes y a los que solo acuden a ver como se lanzan harina y huevos entre ellos.

Otros de los participantes lanzan bengalas en medio de las blancas nubes que forma la harina en el aire.

"Es una fiesta que tiene más de 200 años, tiene su lado divertido. Lo que me gusta es que en Els Enfarinats los dos bandos andan criticando a todo el pueblo, quién hace qué mal, pero todo es diversión", indicó uno de los participantes.

Esta no es la única "guerra" donde los españoles se lanzan comida, existe otra muy popular llamada "la tomatina", la cual consiste básicamente en lanzarse kilos y kilos de tomates entre los participantes.