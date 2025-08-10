Pleito vecinal termina mal: detienen a mujer por el homicidio de dos personas en la Morelos, CDMX

En la colonia Morelos, de la Ciudad de México (CDMX), elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer de 44 años en posesión de un arma de fuego, luego de que presuntamente agrediera a tres personas, reportando el homicidio de dos de ellas, de acuerdo con las autoridades, fue por un pleito vecinal.

Pleito vecinal termina en tragedia

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Carpintería y Labradores, cuando operadores del Centro de Control y Comando (C2) Norte alertaron a los policías sobre varias personas lesionadas dentro de un departamento.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a varias personas pidiendo ayuda inmediata de los uniformados debido a que en el interior se encontraban tres personas heridas y tendidas sobre el suelo.

#BoletínSSC | #DETENIDA | En la colonia #Morelos, policías de la #SSC detuvieron a una mujer en posesión de un arma de fuego, con la cual posiblemente agredió de manera directa a tres personas, dos de las cuales perdieron la vida.



— SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 10, 2025

Dentro del domicilio, los oficiales encontraron a dos mujeres, de 35 y 64 años, y un hombre de 37 años, recostados en el piso con manchas de sangre.

Las autoridades de inmediato solicitaron apoyo médico para atender a los lesionados. Por su parte, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de las dos mujeres , quienes presentaban impactos de bala de un arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

En tanto, el hombre que también resultó herido fue trasladado de inmediato a un hospital cercano debido a que tenía heridas en el tórax.

Detienen a mujer tras el homicidio de dos mujeres en la colonia Morelos

Vecinos que presenciaron los hechos señalaron a la policía que la posible responsable se encontraba a pocos metros del lugar, por lo que se inició una rápida persecución.

Los oficiales lograron detener a la mujer, a quien, tras una revisión preventiva, se le encontró una pistola con un cargador.

Las autoridades acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y notificaron a la Fiscalía para los peritajes y la investigación del caso.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente habría sido resultado de una discusión vecinal. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal conforme al marco jurídico vigente. Las investigaciones continúan para esclarecer los motivos y circunstancias exactas del ataque.