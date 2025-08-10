¿Placas para personas con discapacidad en Edomex? Requisitos, costos y horarios para tramitarlas

¿Sabías que las personas con discapacidad en el Edomex pueden obtener placas especiales con beneficios como la exención del ‘Hoy No Circula'? Si te preguntas cómo hacer el trámite, qué documentos llevar o cuánto cuesta, aquí encontrarás la guía clara y actualizada para realizarlo sin contratiempos.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar placas de discapacidad en Edomex?

Para iniciar el trámite, el propietario deberá tener a la mano su identificación oficial vigente con fotografía y CURP, así como un documento que acredite la propiedad del vehículo y comprobante de domicilio en el Estado de México.

También, será indispensable contar con un documento que certifique la discapacidad, como la credencial nacional, un certificado médico de institución pública o constancia emitida por un centro de servicios fiscales.

Además, en caso de que el trámite lo realice un representante, se requiere una carta poder o poder notarial, más la identificación de ambos.

¿Cuánto cuesta y cuáles son los beneficios de estas placas?

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales el gobierno del Edomex indicó que el costo de las placas para vehículos de servicio o uso particular es de un costo mil 105 pesos, mientras que la autorización de alta para transporte particular tiene un valor de $892.

Las personas con discapacidad reciben un 50 porciento de descuento en las tarifas, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Quienes porten estas placas y cuenten con constancia tipo “D” quedan exentos del “Hoy No Circula” y tienen preferencia en el tránsito vehicular, según reglamentos estatales.

¿Dónde y en qué horarios puedo hacer el trámite?

El trámite presencial se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas en oficinas como el Centro de Servicios Administrativos de Toluca o en Tlalnepantla de Baz. También se puede agendar cita en línea a través del portal oficial, con disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año.

Con esta información podrás gestionar tus placas de discapacidad en el Edomex de forma sencilla, aprovechando beneficios y cumpliendo con todos los requisitos.

