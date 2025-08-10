Defendió a su dueña y le costó la vida: Fiscalía vinculó a hombre en Puebla por violencia y asesinato de perro

La Fiscalía General del Estado de Puebla vinculó a proceso por violencia familiar y crueldad animal a Francisco N., de 41 años de edad, después de golpear a su pareja sentimental y asesinar con un cuchillo a un perro que defendió a su dueña durante la agresión en el municipio Santa Isabel Cholula.

Perro defendió a su dueña y muere por graves heridas con arma blanca

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades locales, los violentos hechos se registraron el pasado 1 de agosto, cuando el imputado habría agredido verbal y físicamente a su pareja sentimental, además de amenazarla con un cuchillo.

En medio del ataque, la mascota de la mujer, una perra de siete años, cruza de labrador y pitbull de nombre ‘Kia’, al ver que su dueña estaba en peligro, saltó para protegerla.

La reacción del animal no detuvo la violencia; según el reporte ministerial, el hombre tomó el arma punzocortante y provocó una herida mortal en el cuello de la perra, causándole la muerte en el lugar.

Ante los gritos y fuertes ruidos, los vecinos decidieron alertar a las autoridades llamando al número de emergencia ‘911', lo que permitió que elementos policiales arribaran rápidamente y aseguraran al agresor.

La FGE logró vinculación a proceso de sujeto acusado por violencia familiar y crueldad animal en Santa Isabel Cholula, Puebla.



Francisco N. fue presentado ante la autoridad ministerial y, tras la presentación de diversas pruebas por parte de la Fiscalía, el juez determinó su vinculación a proceso por los delitos de violencia familiar y contra los animales, en la modalidad de actos de crueldad.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir mientras dure el procedimiento legal. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo denunciar agresiones o maltrato animal en Puebla?

Las denuncias pueden realizarse directamente ante el Ministerio Público o en cualquier agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos contra los Animales.

También se puede acudir a la Procuraduría Ambiental del Estado o llamar al número de emergencia ‘911', para reportar un caso en curso.

Es importante proporcionar datos precisos, fotografías o videos cuando sea posible, para facilitar la investigación y garantizar la protección del animal.

