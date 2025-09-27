¿Negociación en puerta? Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”

El futuro judicial de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, dio un nuevo giro este fin de semana. Fiscales de Estados Unidos solicitaron que se aplace la próxima audiencia en el proceso contra el narcotraficante y hermano de Amado Carrillo, el extinto “Señor de Los Cielos”.

Cabe recordar que en febrero pasado, el capo del Cártel de Juárez fue entregado al gobierno de Estados Unidos para ser procesado en ese país por liderar una empresa criminal.

La audiencia de “El Viceroy” estaba prevista para el próximo martes 30 de septiembre de 2025, pero se solicitó reprogramarla para el 19 de noviembre de este mismo año, para entregar más pruebas y llegar a un posible acuerdo con Carrillo Fuentes.

Fiscales de Estados Unidos solicitaron que se aplace la próxima audiencia en el proceso contra el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes , alias “El Viceroy”

¿Por qué se aplazó la audiencia de “El Viceroy”?

De acuerdo con un documento fechado el 25 de septiembre de 2025, el fiscal Joseph Nocella Jr. pidió que la cita se recorra al 19 de noviembre de 2025, a las 12:30 horas, ante la Corte Federal en Brooklyn, en Nueva York.

La solicitud, según el oficio, busca dar tiempo a las partes para discutir una posible resolución en el caso, además de facilitar la presentación de pruebas. El pasado 5 de agosto, la Fiscalía anunció que desistía de pedir la pena de muerte contra Carrillo Fuentes, decisión tomada también en procesos paralelos contra Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada.

Además, desde abril, “El Viceroy” se encuentra en negociaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad; durante la audiencia del 24 de junio, aceptó extender el plazo por 90 días, confirmando ante la jueza Joan M. Azrack su disposición a continuar con las conversaciones.

El Viceroy, hermano de Amado Carrillo, el extinto “Señor de Los Cielos”

Los cargos que enfrenta Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”

Entre los más de 40 cargos que pesan sobre él destacan:

Importación y distribución de cocaína y marihuana

Conspiración para asesinar testigos

Homicidios relacionados con la protección de la estructura criminal.

Pese a declararse inicialmente no culpable, el escenario actual apunta a que la defensa y la Fiscalía exploran un acuerdo que podría reducir la sentencia del narcotraficante mexicano, hoy de 62 años, quien permanece recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

El movimiento de la Fiscalía refleja que este caso podría resolverse sin llegar a un juicio completo, algo que marcaría un precedente en la estrategia de Estados Unidos contra los históricos capos del narcotráfico en México.

El proceso de “El Viceroy” mantiene la atención pública, no solo por su peso en el Cártel de Juárez, sino porque sus decisiones legales podrían abrir la puerta a beneficios judiciales. ¿Será este aplazamiento el inicio de un acuerdo definitivo o un intento más de ganar tiempo?

