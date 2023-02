¿Alcaldesa levitando? Foto de alcaldesa de Minatitlán desata memes

Críticas, memes y hasta polémica generó una fotografía de la alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel Palma supervisando una obra. Se viralizó en redes sociales, porque se le observa junto a una retroexcavadora, pero sus tenis blancos no tocan la tierra.

La ciudadanía de inmediato opinó respecto a la imagen: “Está editada porque luego luego se ve que va caminando hacia arriba, volando no, no está tocando la tierra. Está mal por qué hace eso si no está cumpliendo con lo que debe”, aseguró Landy, habitante de Minatitlán.

Foto de alcaldesa de Minatitlán desata memes, quiere enmarcar uno



“Si se ve editada, se ve clarito que está suspendida muchísimo”, agregó Heydi, otra habitante.

La imagen fue subida en la página oficial del ayuntamiento; sin embargo, tras la mofa de los internautas fue eliminada, pero algunos curiosos lograron descargarla y a través de la edición la llevaron al espacio, sobre el agua y hasta patines le pusieron.

“Si fue editada, muchísimo se ve claro como suspende, andaba flotando, levitando más que La Llorona”, describió Sarahí, habitante del municipio.

Alcaldesa de Minatitlán responde a imagen

La alcaldesa puntualizó que se trata de una foto real, sin edición y que según expertos en fotografía, fue un efecto de luz lo que hizo parecer que flotaba. Reconoció que la situación le afectó anímicamente, pero decidió tomar el lado bueno al ver que sus seguidores incrementaron.

“Al principio lo tomé qué bárbaro, qué talentosos son para hacer esos memes, pero como ser humano tengo sentimientos, como ser humano sí me dolió, como ser humano sí me molestó, obviamente también el departamento lo vio así y bajo la foto salió contraproducente, cuando yo me sentí dije por qué tienen que bajarla, el bajar la foto es como aceptarla y por supuesto que no fue editada, vamos no tenemos tiempo para editar una foto”, aseguró la alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel Palma.

La imagen nuevamente fue subida a la página oficial del gobierno de Minatitlán. En redes sociales ya es conocida como la alcaldesa que levita y adelantó que mandará a enmarcar su meme favorito.