Un futbolista originario de Bolivia quedó detenido por las autoridades de Paraguay después de que estuviera a bordo de un avión ligero que era usado para el traslado de droga en una pista clandestina.

Se trata de Edward Vaca Hurtado, de 25 años de edad, quien juega como centrocampista en el Club Ciudad Nueva de Santa Cruz. El deportista quedó detenido con otras tres personas.

¿Cuándo detuvieron al futbolista de Bolivia?

La detención ocurrió el viernes 22 de agosto de 2025, cuando alrededor de las 15:00 horas vecinos vieron a dos avionetas que aterrizaban en una pista clandestina. Poco después, uno de los aviones ligeros logró despegar, pero la segunda aeronave se quedó en tierra. La policía local llegó y el Departamento Antinarcóticos y la Fiscalía también arribaron a la zona.

Las autoridades encontraron dos camionetas usadas por los presuntos criminales, así como 12 recipientes con combustible y una identificación con el nombre de Sonia Cabrera, supuesta dueña de la estancia al lado de la pista clandestina.

Luis Darío Barreto, de 27 años y presunto encargado del establecimiento donde fue interceptada la nave; Librado Díaz Cañete, de 24 años; Juan Fernando Cañete, de 29 años, y el futbolista Edward Vaca llegaron posteriormente para, supuestamente, rescatar o incendiar la avioneta, pero los policías los repelieron a disparos, por lo que huyeron y posteriormente fueron detenidos.

Vaca Hurtado, quien también es piloto, está a disposición de la Interpol, con el fin de saber si tiene antecedentes penales o si es buscado por las autoridades de Bolivia.

Las autoridades determinaron que el avión ya no pudo retomar el vuelo debido a un fallo en el motor. En su interior encontraron rastros de polvo blanco, presuntamente cocaína, por lo que fue trasladada para realizarle los análisis correspondientes.

Los investigadores del departamento de antinarcóticos señalan que ambas aeronaves forman parte de una red criminal que usa dicha región para transportar cocaína procedente de Bolivia.

Parte del cargamento de droga sería reenviada hacia Brasil o Argentina, en tanto que otra parte podría ser enviada a Europa escondida entre productos legales, señalan las fuentes.

¿Quién es Edward Vaca?

Edward Vaca Hurtado es un futbolista nacido el 30 de septiembre de 1999 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente juega en el club Ciudad Nueva de Santa Cruz de la División B del futbol boliviano. También fue parte de la selección de futbol de su país.

