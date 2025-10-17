Línea 1 del Metro de CDMX cerrará más temprano: ¿A qué hora saldrá el último tren?

¡Atención usuarios del Metro de CDMX! La Línea 1 tendrá ajustes en el horario de servicio para algunos días de octubre, informó el Sistema de Transporte Colectivo este jueves.

La Línea 1 recientemente fue reanudada tras estar en mantenimiento y remodelación, lo que afectó la forma de moverse de millones de personas de la Ciudad de México y del Estado de México, entidad con la que conecta, pero hasta ahora, no todas las estaciones están en servicio.

¿Por qué habrá ajustes al horario en la Línea 1 del Metro de CDMX?

Ahora, se anunció un ajuste en el horario del servicio debido a que, indicó el Metro de CDMX, “es necesaria para continuar con las pruebas integrales” en la Línea 1.

En esta ocasión se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, mismas que deben efectuarse previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Línea 1 del Metro de CDMX cerrará más temprano: horario y fecha

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas los dos próximos fines de semana. Las fechas establecidas son:



Sábado 18 y domingo 19 de octubre



Sábado 25 y domingo 26 de octubre

¿A qué hora saldrá el último tren en Línea 1 del Metro de CDMX?

El STC Metro pidió a los usuarios tomar en cuenta este ajuste y prever sus tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, que son Pantitlán y Chapultepec.

Debido a que el servicio concluirá antes, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

Estaciones de la Línea 1 del Metro de CDMX en servicio

Las estaciones de la Línea 1 del Metro de CDMX que actualmente están dando servicio y las que están cerradas son:



Observatorio - Terminal cerrada en proceso de modernización

Tacubaya - Terminal cerrada en proceso de modernización

Juanacatlán - Terminal cerrada en proceso de modernización

Estaciones en servicio de la Línea 1 del Metro