CDMX activa alerta por frío extremo: lista de alcaldías que amanecerán con heladas este viernes
El Frente Frío 11 traerá una mañana con heladas en la CDMX este viernes 31 de octubre, con temperaturas que podrían descender por debajo de los 5 °C.
La Ciudad de México (CDMX) se prepara para un amanecer frío este viernes 31 de octubre, por lo que se pronosticas heladas en varias alcaldías.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla debido a las bajas temperaturas que se esperan durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
Alcaldías afectadas por heladas en CDMX
De acuerdo con el último reporte del organismo, las alcaldías donde se esperan las temperaturas más bajas son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
En estas demarcaciones, se prevé que las temperaturas durante la madrugada oscilen entre 4 y 6°C, especialmente entre las 3:00 y 8:00 de la mañana.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 31/10/2025 en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @cuajimalpa_gob y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/AlRMt4ffRI— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 30, 2025
¡A sacar la bufanda! Recomendaciones para protegerse del frío
La SGRIPC hace un llamado a la ciudadanía para prevenir enfermedades relacionadas con el clima. Algunas medidas clave incluyen:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Resguardar a las mascotas del frío, evitando dejarlas a la intemperie
- Mantener una buena hidratación e incluir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
Estas precauciones son especialmente importantes para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
Clima en CDMX y Edomex: Avanza el Frente Frío 11
Durante este viernes, el frente frío número 11 se dirige al mar Caribe, dejando de afectar gran parte del territorio nacional, pero un canal de baja presión sobre el occidente del país, combinado con la entrada de humedad, mantiene temperaturas bajas en la capital y otras regiones.
Aunque se espera un incremento gradual durante la tarde, el amanecer se mantendrá frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país.
Por si quieres ir a pedir tu calaverita, ten en cuenta que durante el viernes, la CDMX y Edomex mantendrán un clima templado por la tarde, aunque con sensación de frío por la mañana.
La recomendación general es planificar actividades al aire libre considerando el frío de la mañana, y tomar precauciones para mantener a salvo a toda la familia, incluyendo a las mascotas.
El frente frío número 41 ha traído bajas temperaturas a nuestro estado, pero con sencillas medidas podemos evitar #EnfermedadesRespiratorias.— Servicios de Salud (@SSO_GobOax) February 27, 2020
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones y ¡ayúdanos a cuidarte! pic.twitter.com/HpwwMa5dvM