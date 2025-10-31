¿Puedes cambiar el color de tus ojos con operación? Qué es la queratopigmentación y por qué no se recomienda

El procedimiento que permite cambiar el color de los ojos de forma permanente se llama queratopigmentación. Este es un proceso estético que tatúa la córnea para que se pueda cambiar la tonalidad.

Algunos famosos y personas fuera del medio recurren a esta operación, pues la consideran estética.

👁️Cambiar el color de los ojos con una finalidad puramente estética puede sonar atractivo, pero los procedimientos quirúrgicos como la #queratopigmentación no están exentos de riesgos y dificultan la exploración intraocular. 👇 pic.twitter.com/Ky5wRlnSd7 — Margarita Cabanás (@DraCabanas) February 11, 2025

¿Qué es la queratopigmentación?

La queratopigmentación es una técnica quirúrgica que consiste esencialmente en un tatuaje de la córnea (la capa transparente que cubre la parte frontal del ojo).

Cambio de color de ojos por queratopigmentación. Aunque pareciera ser efectiva, supone riesgos para la salud ocular y no es recomendada por una gran cantidad de oftalmólogos.



https://t.co/PD40NLLDYl — Informa Cosmos (@InformaCosmos) June 5, 2024

¿Cómo se realiza la queratopigmentación?

El oftalmólogo utiliza un láser de femtosegundo (láser ultrarrápido) de alta precisión para crear un microtúnel o "bolsillo" circular dentro de la córnea, sin atravesarla por completo.

En ese microtúnel se inyecta un pigmento (tinta) diseñado para simular el color deseado (azul, verde, gris, miel, etc.).

El pigmento cubre el color natural del iris, logrando un cambio permanente en la apariencia del ojo. Originalmente, esta técnica se usaba para corregir defectos visuales o cicatrices en la córnea (ojos "patológicos"), pero ahora se usa con fines puramente estéticos.

LO ÚLTIMO. Cambio de color de ojos con la técnica de queratopigmentación! pic.twitter.com/vJkpITPNrM — Liliana Franco (@lilianaf523) May 14, 2024

¿Cuánto cuesta este procedimiento?

El costo de la queratopigmentación varía significativamente según el país, la clínica y el cirujano, pero la información disponible sugiere que puede oscilar alrededor de los $5,000 dólares (que son alrededor de $92 mil pesos) o más por la intervención completa.

Es fundamental que el médico sea un oftalmólogo certificado y con experiencia demostrada específicamente en cirugías de la córnea y que tenga entrenamiento en la técnica de queratopigmentación asistida por láser de femtosegundo.

Queratopigmentación, un procedimiento para cambiar el color de los ojos.



Innecesario y peligroso.



pic.twitter.com/Q3pOevS2fl — Informa Cosmos (@InformaCosmos) August 16, 2025

No es recomendable en ojos sanos

La mayoría de las sociedades de oftalmología y médicos especialistas no aconsejan totalmente la queratopigmentación cuando el objetivo es puramente estético en un ojo sano.

Alterar un tejido sano y delicado como la córnea conlleva graves peligros, como infecciones oculares, glaucoma, pérdida de transparencia de la córnea, visión borrosa, etc.

La mayoría de estas podrían derivar en la pérdida de la vista y el procedimiento es difícil o imposible de revertir completamente.

¿CAMBIO DE COLOR DE OJOS EN QUIRÓFANO?



Más que un disparate, es ponerse una bomba en la córnea.

Implantes de iris artificial + queratopigmentación + despigmentación láser = receta segura para infecciones graves, glaucoma, cataratas prematuras y pérdida irreversible de visión.… https://t.co/6llwFdvfMQ — La Traumatóloga Geek (@traumatogeek) October 2, 2025

Famosos que se han realizado este procedimiento

Aunque muchos famosos usan lentes de contacto de color, algunos artistas han admitido públicamente haberse sometido a la queratopigmentación con fines estéticos.

Algunos famosos que se han sometido a este procedimento son Osmani García (cantante cubano), Ninel Conde (cantante mexicana), Alma Cero (actriz y comediante mexicana), Daniela Requena (influencer española), entre otros.