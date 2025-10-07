Logo InklusionSitio accesible
Tanque de gas explota en Álvaro Obregón y deja 4 heridos; una menor está grave

Un nuevo incidente por explosión de gas ocurrió en la CDMX, ahora con un tanque ubicado en una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón que dejó cuatro heridos.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Kariana Colmenero

Una fuerte explosión por acumulación de gas LP en un domicilio de la colonia El Pirú, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. El incidente, ocurrido alrededor de las 7:20 de la mañana, provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

¿Qué pasó en Álvaro Obregón? Explosión deja dos mujeres lesionadas y una menor

Dos de las víctimas, una mujer de 45 años y una adolescente de 16, sufrieron quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo, por lo que requirieron ser trasladadas de emergencia a un hospital de la Ciudad de México (CDMX).

Al lugar, ubicado en el cruce de las calles Marco Polo y Pinos, arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y dos ambulancias de Protección Civil para atender la emergencia y resguardar la zona.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se mantiene en el lugar y actualizará la información.

