Tanque de gas explota en Álvaro Obregón y deja 4 heridos; una menor está grave

Una fuerte explosión por acumulación de gas LP en un domicilio de la colonia El Pirú, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. El incidente, ocurrido alrededor de las 7:20 de la mañana, provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

¿Qué pasó en Álvaro Obregón? Explosión deja dos mujeres lesionadas y una menor

Dos de las víctimas, una mujer de 45 años y una adolescente de 16, sufrieron quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo, por lo que requirieron ser trasladadas de emergencia a un hospital de la Ciudad de México (CDMX).

Al lugar, ubicado en el cruce de las calles Marco Polo y Pinos, arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y dos ambulancias de Protección Civil para atender la emergencia y resguardar la zona.

#CDMX | Explosión de gas en Álvaro Obregón; hay cuatro heridos



La explosión de un tanque de gas LP en un domicilio dejó a cuatro personas lesionadas, dos mujeres, de 45 y 16 años, sufrieron quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo y fueron trasladadas de urgencia a un… pic.twitter.com/w4v7rFGslT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se mantiene en el lugar y actualizará la información.