¡Caos vial! Cierran la México-Toluca por deslave a la altura de La Venta; reportan fila kilométrica

¡Atención, conductores! Durante la mañana de este 7 de octubre 2025, un deslave provocó el cierre de la México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México.

El cierre vial se registra cerca de la caseta de cobro “La Venta”, Cuajimalpa en dirección a la capital del país; estiman una fila de aproximadamente 7 kilómetros.

Autoridades piden tomar precauciones.

La @SS_Edomex mediante el #C5 informa: #CierreVial 🚫sobre la Autopista México-Toluca, derivado un #Deslave ⛰️ registrado cerca de la caseta de cobro La Venta, Cuajimalpa dirección CDMX.



Afectación Vial de 7 kilometros.



Alternativas viales por cierre de la México-Toluca

¡Toma nota! Te compartimos algunas alternativas viales por el cierre de la carretera, en dirección a la Ciudad de México:



Carretera libre México-Toluca

Ramal hacia la Marquesa

Autoridades se encuentran trabajando en la zona del deslave

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, junto con la Guardia Nacional División de Caminos, arriban al lugar de los hechos para realizar el cierre en la México-Toluca, y coordinar los trabajos de retiro del material.

Las labores de limpieza y evaluación de riesgos, continúan en la zona afectada. Autoridades no han dado una hora estimada para la reapertura de la carretera.