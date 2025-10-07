Logo InklusionSitio accesible
¡Caos vial! Cierran la México-Toluca por deslave a la altura de La Venta; reportan fila kilométrica

El cierre de la México-Toluca ha provocado una fila de aproximadamente 7 kilómetros; autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones.

Cierre en la México-Toluca hoy 7 de octubre 2025 por deslave
Deslave en la México-Toluca provoca cierre vial|X: @C5EDOMEX
Escrito por: Fernanda Benítez
¡Atención, conductores! Durante la mañana de este 7 de octubre 2025, un deslave provocó el cierre de la México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México.

El cierre vial se registra cerca de la caseta de cobro “La Venta”, Cuajimalpa en dirección a la capital del país; estiman una fila de aproximadamente 7 kilómetros.

Autoridades piden tomar precauciones.

Alternativas viales por cierre de la México-Toluca

¡Toma nota! Te compartimos algunas alternativas viales por el cierre de la carretera, en dirección a la Ciudad de México:

  • Carretera libre México-Toluca
  • Ramal hacia la Marquesa

Autoridades se encuentran trabajando en la zona del deslave

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, junto con la Guardia Nacional División de Caminos, arriban al lugar de los hechos para realizar el cierre en la México-Toluca, y coordinar los trabajos de retiro del material.

Las labores de limpieza y evaluación de riesgos, continúan en la zona afectada. Autoridades no han dado una hora estimada para la reapertura de la carretera.

