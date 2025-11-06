Pánico en CDMX: Sujeto salta de un tercer piso en la Morelos durante operativo de la Marina

Un hombre resultó gravemente herido la madrugada de este jueves, tras lanzarse desde el tercer piso de un edificio habitacional en la colonia Morelos, en un intento desesperado por escapar de un operativo antidrogas. El sujeto se percató de la llegada de los agentes de inteligencia de la policía capitalina y saltó al vacío.

El operativo, en el que se aseguraron varias bolsas con droga, fue resguardado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa). El herido fue trasladado al Hospital Balbuena en calidad de detenido, dentro de la Ciudad de México (CDMX).

Operativo en CDMX: Autoridades irrumpen en la calle Imprenta, colonia Morelos

La fuerte movilización policial se registró la madrugada de este jueves en un inmueble ubicado sobre la calle Imprenta, casi esquina con Labradores, en la alcaldía Cuauhtémoc. El objetivo era ejecutar una orden de cateo en un punto señalado como centro de venta y distribución de narcóticos.

Mientras el personal de la Marina y la Defensa resguardaba el perímetro para evitar la entrada o salida de personas ajenas a la diligencia, los agentes de inteligencia de la policía capitalina irrumpieron en el domicilio.

Hombre salta desesperadamente desde un edificio tras cateo

Al verse sorprendido, uno de los hombres que se encontraba dentro del departamento optó por arrojarse desde el tercer piso para evitar su captura. El sujeto cayó sobre el pavimento, sufriendo múltiples fracturas.

Tras el salto, fue atendido por servicios de emergencia y trasladado en estado grave al Hospital Balbuena, donde permanece bajo custodia policial en calidad de detenido. Dentro del inmueble, las autoridades aseguraron varias bolsas con presunta droga. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando la cantidad exacta de lo decomisado.

Balean a hombre dentro de departamento en la GAM

En otro hecho violento registrado durante la noche en la Ciudad de México, una persona fue trasladada de emergencia a un hospital tras ser atacada a balazos dentro de un departamento en la Unidad Habitacional Torres de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Vecinos del edificio 17 alertaron a las autoridades al escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Decenas de policías arribaron al sitio y desplegaron un operativo para localizar al responsable, sin que hasta el momento se reporte su detención. Paramédicos atendieron a la víctima, cuyo estado de salud se reporta como delicado. La Fiscalía capitalina ya investiga el móvil del ataque.