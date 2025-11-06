Desmantelan red de la Unión Tepito tras operaciones simultáneas 4 alcaldías de CDMX

En un golpe de alto impacto contra la delincuencia organizada en la capital, un megaoperativo encabezado por fuerzas federales y de la Ciudad de México (CDMX) desarticuló una célula presuntamente perteneciente a la Unión Tepito.

La acción coordinada incluyó la ejecución de cuatro órdenes de cateo simultáneas en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

Como resultado de los cateos, siete personas fueron detenidas (tres hombres y cuatro mujeres) y se aseguraron más de mil dosis de droga, incluyendo un kilogramo de cocaína, armas y cartuchos. La célula está vinculada no solo al narcomenudeo, sino también a delitos graves como extorsión, secuestro y homicidio.

Operativo coordinado en CDMX sorprende a la Unión Tepito de madrugada

La investigación que llevó a la desarticulación de esta red criminal se originó gracias a diversas denuncias ciudadanas. Los reportes alertaban sobre varios inmuebles en estas cuatro alcaldías que eran utilizados como puntos de almacenamiento y distribución de narcóticos.

Tras un exhaustivo trabajo de investigación, vigilancias fijas y móviles por parte de la SSC CDMX, se obtuvieron los datos de prueba necesarios. Un agente del Ministerio Público presentó estas pruebas ante un Juez de Control, quien finalmente liberó las cuatro órdenes de cateo.

Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron órdenes de cateo simultáneas en @AlcCuauhtemocMx, @A_VCarranza, @IztacalcoAl y @TuAlcaldiaGAM.



Fueron detenidas siete personas… pic.twitter.com/kOXgHpqceu — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 6, 2025

Golpe en el corazón de Tepito y la zona norte de CDMX

El despliegue operativo, en el que participaron la SSC, la FGJ, la Marina (SEMAR), el Ejército (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se realizó de manera simultánea en cuatro puntos clave:



Cuauhtémoc (Tepito): En la calle Totoltecas , en el corazón de la colonia Morelos (Tepito), se ejecutó el segundo cateo. En este punto fueron detenidas dos mujeres de 65 y 37 años , y un hombre de 38 años . Se aseguraron 401 dosis de cocaína y dos teléfonos.

En la calle , en el corazón de la colonia Morelos (Tepito), se ejecutó el segundo cateo. En este punto fueron detenidas , y un . Se aseguraron y dos teléfonos. Venustiano Carranza (Morelos): En la calle Imprenta , también en la colonia Morelos, los agentes aseguraron 287 dosis de cocaína , 10 gramos adicionales de la misma sustancia en piedra, 300 gramos de marihuana a granel y dos teléfonos celulares. En este inmueble no se reportaron detenciones.

En la calle , también en la colonia Morelos, los agentes aseguraron , 10 gramos adicionales de la misma sustancia en piedra, a granel y dos teléfonos celulares. En este inmueble no se reportaron detenciones. Iztacalco (Agrícola Oriental): De forma simultánea, en la calle Sur 12 de la colonia Agrícola Oriental, fueron detenidos un hombre de 28 años y una mujer de 29 . Ahí se decomisaron 306 dosis de cocaína y 120 bolsitas de marihuana .

De forma simultánea, en la calle de la colonia Agrícola Oriental, fueron detenidos un . Ahí se decomisaron y . Gustavo A. Madero (Vallejo): Finalmente, en la calle Bizet de la colonia Vallejo, se realizó el cuarto cateo. Se detuvo a un hombre de 65 años y a una mujer de 41 años. En esta propiedad se aseguró aproximadamente un kilogramo de cocaína.

🚨#MientrasDormía | Un hombre se lanzó desde el tercer piso de un edificio en la colonia Morelos al notar un operativo antidrogas.



Fue hospitalizado y permanece detenido. En el lugar se aseguraron varias bolsas con droga.



En otro punto, en Torres de Quiroga (GAM), un hombre… pic.twitter.com/963bqKlzA5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2025

Dan con célula de la Unión Tepito

De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, el perfil de los detenidos va más allá del simple narcomenudeo. Se les considera parte de una célula generadora de violencia con una amplia zona de operación en el centro y norte de la capital.

Esta organización criminal está presuntamente vinculada a una diversa gama de delitos de alto impacto, que incluyen narcomenudeo, extorsión, secuestro y homicidios, entre otros.

Los siete detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica. Los cuatro inmuebles cateados fueron sellados y permanecen bajo resguardo policial.