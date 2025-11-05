VIDEO | “Tenía que hacerlo": buscan al youtuber “El Custodio” por matar a pareja y taquero en Acolman

En redes sociales se hace llamar "El Custodio", pero Roberto Carlos "N", un creador de videos de temas de seguridad, está prófugo al ser buscado por su presunta participación en el homicidio de una pareja y un taquero en Acolman, Estado de México (Edomex).

Este creador de contenido fue grabado disparando contra sus vecinos dentro de un fraccionamiento, a quienes disparó como un acto de legítima defensa, pero ¿por qué lo hizo?

Los hechos ocurrieron el lunes por la madrugada. A través de un video, Roberto Carlos "N" justificó que atacó a balazos a un par de vecinos, porque, según él, eran invasores de predios y estaba actuando en legítima defensa, pues supuestamente estaban tratando de adueñarse de su casa.

En otra grabación tomada desde un domicilio, aparece el sujeto disparando en varias ocasiones. Roberto Carlos "N" incluso en otro video se presentó diciendo que era "El Custodio" en YouTube y expresó:

"Tuve que defenderme, ya que estas personas eran invasores de casas y amenazaban con matarme e invadir mi casa, ya desde hace años me tenían en esa situación y tuve que aplicar legítima defensa, lo lamento, pero es así, esto es lo que pasa por gente invasora (...) para quien vea esto. Lástima para mi familia, discúlpenme, tenía que hacerlo, estas gentes no se iban a detener, era la única forma", dijo.

Taquero intentó defender a vecinos de "El Custodio" y lo mataron

El día de los hechos, un joven de 21 años identificado como Omar "N", quien era taquero, al percatarse de la situación, intentó ayudar a la pareja que fue agredida, sin embargo, también murió al ser atacado a balazos.

De acuerdo con información recabada por medios locales, el joven Omar era padre de familia de dos hijas. Su abuela, la señora Dolores, exige justicia para su nieto, a quien describió como alguien cariñoso y buena persona.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia estatal. La línea de investigación más fuerte que mantiene la Fiscalía del Estado de México es que estos hechos no ocurrieron por un tema de un despojo de predio. De hecho, la investigación apunta a que todo fue derivado de una pelea entre vecinos desde hace tiempo.

