¿Bola blanca o negra? Esto debes saber del sorteo del Servicio Militar de noviembre 2025

Miles de jóvenes en todo México participarán en el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) 2025, para interesados pertenecientes a la clase 2007 y remisos.

Si estás por acudir al sorteo o tienes un familiar que participará, aquí te explicamos qué significa sacar bola blanca o negra, qué sigue después y qué documentos debes llevar.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Servicio Militar 2025?

El sorteo del Servicio Militar Nacional 2025 se llevará a cabo el próximo domingo 9 de noviembre, aunque en otros puntos se tiene programado para el 16 de noviembre de 2025.

Cada Junta Municipal o Delegación de Reclutamiento organiza el evento, generalmente en explanadas cívicas o auditorios públicos, con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El municipio de Tultitlán, en el Estado de México, el 9 de noviembre de 2025 se llevará a cabo la colocación del sello de bola negra para la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Esto se hará en la Oficina de Cartillas Militares ubicada en Avenida Independencia, “Edificio de Protección Civil y Bomberos del Obelisco” de 9:00 a 17:00 horas.

Los jóvenes que no acudan, advirtió el municipio, quedarán con bola blanca, es decir, harán servicio militar, y serán considerados como faltista.

La alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX) informó que el sorteo será el 16 de noviembre de 2025 en la Alameda del Sur, que se ubica en Canal de Miramontes s/n, colonia Las Campanas, a partir de las 08:00 horas.

Cumple con tu deber cívico.

Asiste al Sorteo del Servicio Militar Nacional. Dirigido a la clase 2007 y remisos.



📅 16 de noviembre | 🕗 08:00 h

📍 Alameda del Sur, Av. Canal de Miramontes s/n, Col. Las Campanas pic.twitter.com/zGINBQWqlx — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) October 27, 2025

La alcaldía Miguel Hidalgo, también en la CDMX, también llevará el sorteo el 16 de noviembre para quienes realizaron su trámite de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional durante este 2025.

La demarcación recomendó a los asistentes llegar temprano, bien desayunado y con vestimenta casual, además de memorizarse el número de matrícula.

La cita es en el Deportivo Plan Sexenal, ubicado en Plan de Guadalupe 82, colonia Nextitla. El acceso será por la Puerta 1 a partir de las 08:00 horas.

El gobierno municipal de Chihuahua informó que el próximo domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN), correspondiente a la clase 2007 y remisos, en las instalaciones del Gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

El Ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, llevará a cabo el sorteo el domingo 16 de noviembre a las 07:00 horas en el domo de la Unidad Deportiva “Jacinto Canek”.

¿Qué significa sacar bola blanca o bola negra?

El sorteo del Servicio Militar contempla bola blanca y negra, cada una con un significado diferente que determina cómo deberá cumplirse el servicio.

El sorteo es la fase que se realiza durante uno de los domingos del mes de noviembre de cada año, en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, donde se determina la forma en que los mexicanos alistados cumplirán con su Servicio Militar Nacional ya sean Encuadrados (Bola Blanca o Azul) en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, o a Disponibilidad (Bola Negra) en las comandancias de Zona Militar ubicadas en los diferentes estados del país.

La bola blanca significa que tendrás que cumplir con el Servicio Militar en activo durante un año, es decir, que serás asignado a un Batallón del Ejército o Fuerza Aérea, para recibir instrucción militar. Al finalizar el periodo, recibirás tu cartilla liberada y un reconocimiento oficial por tu participación.

Por el contrario, quien obtenga bola negra, no está obligado a prestar servicio activo, pero deberá conservar su cartilla hasta que el Ejército confirme su liberación. Al término del ciclo, también se emite el documento liberado sin necesidad de asistir a entrenamiento.

¿Qué documentos debes llevar al sorteo?

Los documentos que tendrás que presentar son:



Cartilla del Servicio Militar Nacional (original)

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio reciente

Acta de nacimiento

C.U.R.P.

Algunos municipios pueden solicitar documentos adicionales, por lo que se recomienda consultar la convocatoria local.

